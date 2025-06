Entenda por que Filó morre em Êta Mundo Melhor já nos primeiros capítulos

A novela Êta Mundo Melhor faz sua estreia nesta segunda-feira, e alguns personagens queridos da trama que iniciou em 2016, com Êta Mundo Bom, darão adeus logo nos primeiros capítulos. Para a surpresa do público, Filó morre e já não estava mais casada com Candinho.

O que acontece com Filó em Êta Mundo Melhor?

E foram felizes para sempre, só que não. Nos primeiros capítulos de Êta Mundo Melhor, Filó. e Candinho estarão separados. A novela de 2016 terminou com os dois casados e felizes, mas a nova novela vai mostrar que a moça se separou do marido para ficar com Ernesto, personagem de Eriberto Leão.

Então, Filó decide fugir com o vilão, com quem acredita que viverá um amor verdadeiro. A mulher aceita o plano de Ernesto em sequestrar o filho dela com Candinho, para que vivam como família em outro lugar.

Enquanto Ernesto dá andamento ao plano, Filó fica esperando o vilão e o seu filho em uma casa abandonada na estrada. Mas o plano não sai como o combinado e o imóvel pega fogo, sem dar chance para que Filomena consiga escapar.

Filó morre e Ernesto abandona a criança, deixando Candinho enloquecido à procura do filho. O menino vai parar nas mãos da vilã Zulma, e virará ponto alto da nova trama.

O ator mirim Davi Malizia vai interpretar Samir, o filho perdido de Candinho. O pequeno tem uma marca de nascença na perna que lembra asas de anjo, o que poderá ajudá-lo a voltar para o pai.

No meio dessa confusão, Candinho vai se reencontrar com Dita, vivida por Jeniffer Nascimento, e deve viver uma história de amor com a moça.

Como assistir online

Para assistir a novela Êta Mundo Melhor online, ao vivo e de graça, é necessário ter um cadastro na Globoplay. O site permite que os usuários assistam a programação ao vivo da emissora sem pagar nada por isso, no entanto, a liberação é apenas para quem já tem cadastro. O processo para criar sua conta é simples, você informará alguns dados e pouco depois receberá uma confirmação por e-mail.

O passo a passo é o seguinte: acesse a Globoplay (https://globoplay.globo.com/), clique em “entrar” na lateral superior direita do site, em seguida vá em “cadastre-se”. Agora escreva seu nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, cidade, estado e país em que mora. Crie uma senha, selecione as caixinhas “sou humano” da verificação de robôs e “li e concordo com os termos de uso” e por último aperte o botão “cadastrar”.