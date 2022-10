Enquete UOL A Fazenda: parcial indica quem fica no reality hoje (27/10)

Pelé Milflows venceu a prova do fazendeiro e escapou da sexta berlinda da temporada. Agora, Bárbara Borges, Pétala Barreiros e Vini Buttel disputam para ver quem fica e quem se despede de vez da briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Nesta manhã de quinta-feira (27), dia de eliminação, consultamos a enquete UOL A Fazenda e também a parcial do DCI para saber quem tem chances de continuar no jogo.

Parcial da enquete UOL A Fazenda 2022

Vini Buttel é o peão que soma a maior torcida por enquanto na votação da enquete UOL A Fazenda. Na parcial, o ex-De Férias com o Ex tem 62,66% dos mais de 23 mil votos computados. O famoso assume a liderança com folga e está bem distante de suas adversárias.

Bárbara Borges é quem está em segundo lugar na parcial da enquete UOL A Fazenda 2022. A loira soma até o momento 26,74% dos votos e aparenta ter chances de continuar na competição.

Já Pétala Barreiros está na lanterna da enquete UOL A Fazenda e soma apenas 10,59% do favoritismo do público até agora. Na madrugada, por volta da 01h00, seu percentual era de 21,26%, desde lá ela caiu 10,67%.

Parcial do DCI

Na enquete sobre quem fica do DCI, o cenário é diferente da enquete UOL A Fazenda. Por lá, Vini é o mais votado para ficar, já aqui ele assume a lanterna e é indicado como o eliminado da semana.

Nesta parcial, Bárbara Borges assume o primeiro lugar com folga e lidera a votação com 51,8% dos mais de 16 mil votos contabilizados.

A segunda posição está com Pétala, que tem 34,7% da preferência do público. Em último, aparece Vini Buttel com apenas 13,5%, o pior percentual da votação parcial do DCI.

*Tanto a enquete UOL A Fazenda quanto a do DCI não afetam o jogo. As parciais são extraoficiais e servem apenas para conferir o favoritismo do público, já que a votação oficial do programa não libera parciais.

Que horas começa a eliminação hoje - 27/10?

Alguém entre Vini Buttel, Pétala Barreiros e Bárbara Borges irá deixar a competição nesta quinta-feira (27). Por isso, é importante ficar de olho na programação do reality show da Record TV para não perder nada do programa de hoje, que mostrará o resultado da sexta roça.

De acordo com a programação do canal, A Fazenda 2022 começa nesta quinta-feira às 23h00, logo após a reprise da novela Amor sem Igual. O programa terá 1 hora e meia no ar e será finalizado às 00h30, horário do Jornal da Record - 24h.

Para assistir, é simples. Sintonize na emissora de Edir Macedo no horário do programa de qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros ou use a aba "No Ar" do Playplus. A plataforma permite que qualquer usuário acompanhe em tempo real a programação do canal gratuitamente.

Cronograma dos programas diários do reality show:

Segunda-feira: prova de fogo (gravado)

Terça-feira: formação de roça (ao vivo)

Quarta-feira: prova do fazendeiro (ao vivo)

Quinta-feira: eliminação (ao vivo)

Sexta-feira: início da festa da semana (ao vivo) e convivência da casa (gravado)

Sábado: melhores momentos da festa (gravado)

Domingo: convivência dos peões

Pelé venceu a prova do fazendeiro desta semana e por isso escapou da roça.

