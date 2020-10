Entenda a polêmica com Gal Gadot e o filme Cleópatra

Durante a última semana, uma série de pessoas foram às redes sociais para criticar a escalação da atriz Gal Gadot como a rainha Cleópatra em um novo filme distribuído pela Paramount. A crítica negativa veio, em grande parte, como resultado de um processo conhecido como whitewashing.

Saiba mais sobre o filme e entenda a polêmica abaixo:

Em uma postagem em seu Twitter, a atriz Gal Gadot (famosa por interpretar a Mulher Maravilha) confirmou seu envolvimento como produtora a atriz de um novo filme sobre Cleópatra.

As you might have heard I teamed up with @PattyJenks and @LKalogridis to bring the story of Cleopatra, Queen of Egypt, to the big screen in a way she’s never been seen before. To tell her story for the first time through women's eyes, both behind and in front of the camera. pic.twitter.com/k5eyTIfzjB

— Gal Gadot (@GalGadot) October 12, 2020