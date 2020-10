20 melhores filmes cult e onde assisti-los online

Certamente você já ouviu por aí o termo filme cult, uma denominação dada aos longas-metragens que possuem uma grande legião de fãs. Muitos desses filmes cult quebraram o padrão cinematográfico de sua época, ou até foram um fiasco de bilheteria, mas suas qualidades artísticas fizeram com que o filme fosse lembrado. Para você conhecer esse gênero, separamos uma lista com os 20 melhores filmes cult e onde assisti-los. Confira:

Quero Ser John Malkovich – filmes cult

Além de ser a estreia de Spike Jonze na direção de um filme, Quero Ser John Malkovich conquistou seu status cult por conta de seu roteiro ‘maluco’. A premissa que dá o filme mostra a rotina de Craig Schwartz, um homem desempregado que descobre uma porta secreta que lhe dá acesso à mente do ator John Malkovich. Aqui, o ator que dá nome ao filme interpreta uma versão exagerada e fictícia de si próprio.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Elenco: John Cusack, Cameron Diaz, Catherine Keener, John Malkovich E Orson Bean

Direção: Spike Jonze

Assista em Telecine Play

The Rocky Horror Picture Show – filmes cult

Certamente este é um dos melhores filmes cult. The Rocky Horror Picture Show é um musical que homenageia os filmes antigos de terror e ficção científica. Sua história acompanha um casal recém-noivado busca abrigo na casa de um cientista maluco de aparência exôtica. A chegada do casal coincide com a “inauguração” de uma nova invenção do doutor: um Frankenstein perfeito e bonito, chamado de Rocky Horror.

Elenco: Tim Curry, Susan Sarandon, Barry Bostwick e Richard O’Brien

Direção: Jim Sharman

Assista em Telecine Play

O Grande Lebowski

Em terceiro, temos O Grande Lebowski. Este filme cult se passa no início dos anos 1990 e foca sua trama em Jeffrey Lebowski, um desempregado/hippie que é um jogador assíduo de boliche. Sua atitude ‘relaxadona’ de um típico hippie é alterada quando um criminoso invade sua casa (erroneamente) procurando o dinheiro de outro homem chamado Jeffrey Lebowski. O filme então começa a ficar cada vez mais incomum e mostra a saga de Lebowski em conseguir achar o culpado do ataque (a motivação principal do personagem vem de um tapete destruído durante o ataque à sua casa).

Elenco: Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman e Steve Buscemi.

Direção: Irmãos Coen

Assista em Prime Video

Eraserhead



Um dos clássicos definitivos do cinema cult, Eraserhead marca a estreia do diretor David Lynch em longas-metragens. O filme em preto e branco é extremamente surreal, pois utiliza de sons e imagens bizarras para transmitir a história de Henry Spencer, um pai de primeira viagem. Talvez o filme seja difícil de entender em uma só assistida (o próprio diretor não gosta de falar o significado de seus filmes), mas o significado pode ser encontrado por meio das imagens e atuações surreais de Eraserhead. Inegavelmente, os recursos surreais tornam o filme bastante incômodo e bizarro (mas irresistível ao mesmo tempo).

Elenco: Jack Nance, Charlotte Stewart e Jeanne Bates

Direção: David Lynch

Assista em Telecine Play

Brazil: O Filme

Embora chame-se Brazil, o filme distópico não foi inspirado no período do regime militar no país (como alguns dizem). Este longa-metragem mostra os defeitos de uma estranha sociedade baseada na burocracia, moda de gosto duvidoso e cirurgias plásticas extremamente questionavéis. O enredo desenrola-se mostrando seu personagem principal, completamente alheio à questões políticas, se envolvendo romanticamente com uma militante terrorista. Do outro lado, o filme mostra os desafios do personagem de Jonathan Pryce em questionar toda a burocracia excessiva do seu ambiente de trabalho neste universo distópico.

Elenco: Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist, Michael Palin

Direção: Terry Gilliam

Assista em Telecine Play

Os Fantasmas Se Divertem

Desta lista, talvez Os Fantasmas Se Divertem seja um dos mais populares e familiares filmes. Seu status cult surgiu principalmente do personagem Betelgeuse, um fantasma divertido interpretado pelo ator Michael Keaton. O filme mostra o desafio que um casal de fantasmas enfrenta para expulsar os futuros moradores de sua casa dos sonhos. Como resultado, Os Fantasmas Se Divertem rende uma série de cenas cômicas do casal morto tentando assustar (sem muito sucesso) os indesejados novos moradores da casa assombrada.

Elenco: Alec Baldwin, Geena Davis, Michael Keaton e Winona Ryder

Direção: Tim Burton

Assista em Now

A Casa Que Jack Construiu

Dirigido por Lars von Trier, um dos cineastas mais polêmicos da atualidade, A Casa Que Jack Construiu mostra a saga de um homem que se torna um perigoso serial killer nos anos 80. Para isso, o filme recorre a uma série de conversas conceituas o poeta Virgílio e Jack, que busca defender que sua série de crimes é uma forma de arte. O filme foi recebido com críticas negativas ao diretor, mas tornou-se um dos melhores filmes cult dos últimos 10 anos.

Elenco: Matt Dillon e Bruno Ganz

Direção: Lars von Trier

Alugue em Vivo Play

Stalker

Este filme dirigido pelo lendário Andrei Tarkovski mostra uma realidade fantasios em que uma figura conhecida como Stallker guia dois clientes até a Zona. Este lugar mítico apresentado no universo do filmes possui uma sala que dá a uma pessoa aquilo que é o seu desejo mais obscuro. O enredo desenrola-se como a viagem do trio por áreas desoladas até a Zona. Stalker é um dos melhores filmes de Tarkovski graças à seu roteiro filosófico e à cinematografia estonteante do diretor, conhecido por sua dedicação em buscar as formas mais concretas para gravar suas cenas. Posteriormente, também é recomendado assistir outros filmes da carreira cult do diretor russo.

Elenco: Alexandre Kaidanovski, Anatoly Solonitsyn, Nikolai Grinko, Alisa Freindlich

Direção: Andreï Tarkovski

O filme foi restaurado e está disponível em canal oficial( com legendas em 15 línguas) no Youtube. Assista abaixo:

Akira

Diferente dos longas-metragens desta lista, Akira é uma animação japonesa (mas isso não é algo que altera a sua importância dentro do universo cinematográfico). A história deste filme acompanha a futurística cidade de Neo-Tóquio, depois de ter sido destruída na III Guerra Mundial. Certamente Akira foi revolucionário para a animação, pois quando foi lançado (1991) a tecnologia de animação não era tão avançada como a que está eternizada neste filme. Mesmo que você não goste de animação, esse filme cult merece ser assistido pelo menos uma vez.

Elenco: Nozomu Sasaki, Mami Koyama e Mitsuo Iwata

Direção: Katsuhiro Ôtomo

Assista Akira em Netflix

Sangue Negro

O filme mostra a mudança na vida de Daniel Plainview, um mineiro fracassado que, por sorte ou visão, consegue criar uma fortuna quando descobre que o solo de um vilarejo está jorrando petróleo. Como resultado de atuações brilhantes de Daniel Day-Lewis e Paul Dano, Sangue Negro conquistou um espaço no hall melhores filmes cult. O enredo também brilha ao mostrar o lado problemático da ganância e seus efeitos no presente e, eventualmente, em um futuro próximo. Outro recurso igualmente importante é a trilha sonora composta por Jonny Greenwod, guitarrista do Radiohead.

Elenco: Daniel Day-Lewis, Paul Dano e Dillon Freasier

Direção: Paul Thomas Anderson

Sangue Negro pode ser comprado ou alugado em Google Play

The Wall

O filme The Wall funciona como um interessante complemento ao disco de mesmo nome lançado pela banda Pink Floyd. Seu roteiro foi escrito por Roger Waters, baixista da banda inspirado em sua própria vida e e os efeitos causados pela morte de seu pai durante a Segunda Guerra Mundial. A obra possui alguns momentos de diálogo, mas seu apelo encontra-se na representação visual criada para as músicas de The Wall. Este clássico do cinema cult possui muito simbolismo, animações e momentos metafóricos criados por Waters para criticar a Guerra Mundial e sua própria frieza emocional em alguns pontos de sua carreira. Em suma, é essencial para fãs de Pink Floyd e filmes sobre guerra e psicologia.

Elenco: Bob Geldof, James Laurenson, Eleanor David e Bob Hoskins

Direção: Alan Parker e Gerald Scarfe

The Wall não está disponível (legalmente) online, mas seu DVD pode ser encontrado no site da Americanas. Confira abaixo cenas do filme:

A Vida Marinha com Steve Zissou

Dirigido por Wes Anderson, este filme apresenta o universo colorido e aventuresco de Steve Zissou, um marinheiro conhecido por seus documentários sobre as vidas marítimas. Sua equipe é formada por pessoas de diferentes personalidade (e nacionalidades), algo que muitas vezes intensifica os desafios enfrentados por Zissou em sua caça à uma criatura marítima. No Brasil, o filme ganhou muitos fãs pela atuação de Seu Jorge como um tripulante que toca versões acústicas de músicas de David Bowie.

Elenco: Bill Murray, Willem Dafoe, Seu Jorge e Owen Wilson

Direção: Wes Anderson

O filme cult pode ser encontrado para assistir na Apple TV

A Noite dos Mortos Vivos

A Noite dos Mortos Vivos é importante na história do cinema, pois foi um dos primeiros longas sobre apocalipse zumbi, um gênero do terror que rendeu diversos hits como a série The Walking Dead. O roteiro mostra a luta pela sobrevivência de pessoas presas em uma casa de fazenda na região rural da Pensilvânia. Além da revolução no gênero, o filme certamente se tornou impactante por estar recheado de críticas à cultura estadunidense durante a tenebrosa Guerra do Vietnã. Como resultado disso, o filme já foi classificado como “subversivo em diversos níveis”.

Elenco: Duane Jones, Judith O’Dea, Karl Hardman

Direção: George Romero

O filme pode ser visto em Libreflix

As Grandes Aventuras de Pee-wee

Outro longa que marca a estreia de um famoso diretor (no caso, Tim Burton), As Grandes Aventuras de Pee-wee também é um filme cult que é mais acessível para toda a família. Seu roteiro mostra excêntrico e infantil Pee-wee, que embarca em uma jornada pelos EUA para encontrar sua bicicleta favorita. Ao longo de seu trajeto, Pee-Wee tem encontros com outros personagens excêntricos como motoqueiros, cowboys e uma garçonete cheia de sonhos. Pode ser um filme que não agrade todos, mas é interessante por suas cenas cômicas e por retratar diferentes aspectos da cultura americana.

Elenco: Paul Reubens, Mark Holton e Elizabeth Daily

Direção: Tim Burton

O filme cult pode ser visto em Apple TV e HBO Go.

Isto é Spinal Tap

Este é um filme ideal para os fãs de rock, pois ele é uma sátira aos excessos de bandas como Led Zeppelin e The Rolling Stones. O formato do longa é um documentário falso que retrata a rotina da banda Spinal Tap, que se caracteriza como “uma das bandas mais barulhentas da Inglaterra”. O próprio diretor do filme atua na produção como o documentarista que acompanha o grupo ficítio em sua primeira turnê americana. Inesperadamente, diversos veículos da imprensa americana acreditavam que o Spinal Tap era uma banda de verdade, pois os roteiristas trabalharam em criar um história coesa e até uma discografia para a banda fictícia. Como resultado, o documentário falso fica muito engraçado e genuíno.

Elenco: Rob Reiner, Christopher Guest, Michael McKean e Harry Shearer

Direção: Rob Reiner

Isto é Spinal Tap pode ser alugado pelo YouTube através do vídeo abaixo:

Cães de Aluguel

Cães de Aluguel é um das maiores pérolas da carreira do lendário Quentina Tarantino. O roteiro traz em si todos os elementos que são primordiais ao estilo dos filmes do diretor – violência, referências à cultura pop e não-linearidade se fazem todos presentes aqui. O roteiro acompanha a formação, efetivação e traição de uma gangue de ladrões de joias que não se conhecia antes do serviço.

Elenco: Harvey Keitel, Steve Buscemi e Tim Roth

Direção: Quentin Tarantino

O filme cult está na plataforma Telecine Play

Labirinto

Labirinto não foi muito bem recebido pela crítica quando foi lançado, mas conquistou o status de cult com o passar do ano. O filme que mistura fantasia e musical mostra a aventura de uma garota de 16 anos que precisa recuperar o seu irmão mais novo das mão de Jareth, o Rei dos Goblins. A maioria dos personagens do filmes são fantoches, mas Jennifer Connelly e David Bowie aparecem como seres de carne. É um filme que não foi revolucionário, mas é divertido e interessante para os fãs de Bowie. Ao passo que Labirinto desenrola, o cantor interpreta canções divertidas.

Elenco: Jennifer Connelly e David Bowie

Direção: Jim Henson

Labirinto pode ser encontrado no YouTube pelo vídeo abaixo:

Apocalipse Now – Final Cut

Talvez a obra prima de Francis Ford Coppola, Apocalipse Now é um filme que funciona quase como um documento histórico sobre a Guerra do Vietnã. Seu roteiro aborda a missão secreta de um soldado que deve assassinar um coronel americano desertor. Ao longo da viagem do ‘herói’, começa a ficar incerto quem está com a razão. Aqui, Marlon Brando e Martin Sheen certamente apresentam suas melhores atuações de toda a carreira. Acima de tudo, Apocalipse Now tenta trazer uma mensagem anti-guerra, mostrando os efeitos nefastos em todos os lados envolvidos.

Elenco: Marlon Brando, Martin Sheen, Harrison Ford e Laurence Fishbourne

Direção: Francis Ford Coppola

O filme pode ser alugado no Belas Artes à La Carte

Donnie Darko

Este clássico cult também não fez tanto sucesso em seu lançamento, mas seu roteiro de dar nó na cabeça acabou ficando cultado. O filme acompanha o personagem titular, um adolescente não muito popular que passa a ter alucinações com um ser monstruoso fantasiado de coelho. É outro longa desta lista que talvez não deixe seu final claro como filmes ‘normais’. Certamente é uma ótima escolha para quem curte filmes que se passam nos anos 80 e trate de ficção científica.

Elenco: Jake Gyllenhal, Drew Barrymore e Patrick Swayze

Direção: Richard Kelly

Donnie Darko pode ser visto em Amazon Prime

O Sétimo Selo

Fechando a lista está o clássico O Sétimo Selo, que analisa filosoficamente o significado da vida e da morte. O filme mostra o retorno de um cavaleiro da Cruzada da Fé que encontra sua terra devastada pela peste negra. Como resultado, o protagonista tem seu próprio encontro com a Morte, a quem desafia a uma partida de xadrez para ganhar tempo de vida e negociar sua morte. Embora retrate a época das Cruzadas, a produção do filme foi muito inspirada pela desolação deixada na Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um filme atemporal sobre a condição humana.

Elenco: Max Von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot e Bibi Andersson

Direção: Ingmar Bergman

O DVD do filme pode ser encontrado da Amazon, mas ele pode também ser encontrado no YouTube.

Prefere ação ou comédia? Confira os 20 melhores filmes para assistir na Netflix