Felca participa do Altas Horas no sábado com Serginho Groisman
Esse será o primeiro programa que o humorista aparece após a repercussão do vídeo “Adultização”
Neste sábado, 16 de agosto, o humorista Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, é um dos convidados de Serginho Groisman no Altas Horas. O paranaense entra no ar na TV aberta uma semana após publicar um vídeo denunciando o uso de crianças e adolescentes por adultos em redes sociais para monetização.
Na última quinta-feira (6), Felca publicou um vídeo de 50 minutos em seu canal que rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais e na mídia. Em menos de uma semana, o conteúdo já acumula quase 36 milhões de visualizações.
Além do youtuber, o Altas Horas vai receber Paolla Oliveira, intérprete de Heleninha em Vale Tudo, o apresentador Fábio Porchat e o jornalista Caco Barcellos. Xamã e Gloria Groove se apresentam no semanal.
Que horas começa o Altas Horas?
O Altas Horas está marcado para começar às 22h25 neste sábado (16), depois do Vale Tudo. A programação oficial da TV Globo indica que o programa de Serginho Groisman ficará no ar durante 1 hora e 50 minutos, terminando 00h15.
Para assistir ao vivo o programa online, é só acompanhar pela televisão ou na aba ao vivo da Globoplay. Caso prefira assistir em outra horário, a plataforma streaming também permite que o público confira o conteúdo gratuitamente. Porém, tudo isso mediante a criação de uma conta gratuita no site.