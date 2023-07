Quem é a esposa do Serginho Groisman?

Fernanda Molina, a esposa do Serginho Groisman, é casada com o apresentador do "Altas Horas" desde 2015. Os dois são pais de Thomas hoje com 8 anos de idade. O jornalista foi pai pela primeira vez aos 65 anos de idade. Conheça a família do famoso.

Serginho Groisman é casado com quem?

O apresentador Serginho Groisman e a dentista Fernanda Molina começaram a namorar em 2007 e oficializaram a união oito anos depois. A mãe de Thomas é 24 anos mais nova que o marido - ele tem 73 anos enquanto ela está com 49 anos.

Os dois se conheceram durante a gravação de uma reportagem para o programa "Ação". Serginho entrevistou Fernanda enquanto ela fazia um trabalho com crianças nas comunidades ribeirinhas da Amazônia.

"Além do verbo dela, eu me apaixonei pela pessoa, a gente saiu de lá e começou a conversar… é uma mãe absurdamente presente, eu tento ser o máximo presente também, nesse compartilhamento de tarefas", disse em entrevista ao Roda Viva, da TV Cultura, em agosto de 2020.

O casal é bastante discreto e raramente aparecem juntos. Fernanda já fez algumas breves aparições no Altas Horas, assim como Thomas. Em 2022, o garotinho roubou a cena ao cantar e dançar no palco do programa. Groisman também já homenageou a esposa no Dia das Mães após o nascimento do filho do casal: "Agora eu tenho uma segunda mãe (...) Eu continuo comemorando o Dia das Mães com a Fernanda e com o Thomas. Obrigado pelo Dia das Mães, viu?!".

Os dois também fizeram parte da surpresa de aniversário feita para Serginho no programa deste 1º de julho. Discreta, Molina não possui uma conta no Instagram e tampouco dá entrevistas.

Qual o valor do salário de Serginho?

O valor do salário de Serginho é de R$ 1 milhão por mês, de acordo com informações divulgadas pelo jornalista Alessandro Lo Bianco, do A Tarde É Sua, em maio de 2023.

O apresentador é um dos veteranos da emissora e está no comando do Altas Horas desde 2000, quando começou a trabalhar na Globo. Também apresentou durante onze anos o programa Ação, que ia ao ar nas manhãs de sábado.

Antes de se tornar uma das figuras mais queridas entre o público, Serginho foi repórter da Band FM e diretor da "TV Mix", na TV Gazeta. Também comandou o programa de entrevistas "Matéria Prima", na Cultura, e do "Programa Livre", no SBT.

O Altas Horas era transmitido na madrugada do sábado para o domingo, até que passou a ir ao ar mais cedo, a partir das 22h25, horário de Brasília, logo após a exibição da novela das nove.

Qual é a religião do Serginho Groisman?

O apresentador do Altas Horas é judeu. Em entrevista ao podcast "Deus te Ouça", em setembro de 2022, Serginho Groisman revelou que se reconectou com os rituais do judaísmo apenas em 2000, após a morte de seu pai.

"Eu não tinha em mim esse simbolismo do judaísmo, apesar de entender algumas coisas. E isso mudou muito [com a morte do pai]. O judaísmo pra mim hoje é uma relação com as pessoas que partiram, uma relação de se sentir presente", disse.

Serginho é filho de um romeno e de uma polonesa que vieram para o Brasil um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. O jornalista nasceu em São Paulo, em 29 de junho de 1950.

Antes de se tornar jornalista, Serginho cursou as faculdades de direito e história, mas acabou optando pela carreira na comunicação na qual segue até hoje.

