Filhas de Eva final: o que acontece no último episódio

A exibição da série estrelada por Renata Sorrah, Giovanna Antonelli e Vanessa Giácomo começou há pouco nas telas da Globo, mas todos os episódios foram disponibilizados em 2021 na Globoplay. Por isso, o Filhas de Eva final não é segredo para ninguém e você já pode descobrir agora o que acontece na história de Stela, Cléo e Lívia.

Filhas de Eva final tem reconciliação entre protagonistas

O final da série Filhas de Eva tem reconciliação entre as protagonistas. Na cena final do último episódio, Cléo, Lívia e Stela aparecem junto de Dora e Zezé em um piquenique apenas de mulheres. Elas conversam, se divertem, brincam e tiram fotos.

Para quem ainda não chegou ao final da trama, a relação de Lívia e Stela estará abalada neste ponto da história, por conta de uma mentira de Stela, que disse não saber o paradeiro do pai da psicóloga e mais tarde ter sido a causadora da prisão dele. As duas discutem feio e a mulher se nega a perdoar a mãe. Pouco depois, na formatura de Dora no colégio, Lívia se senta longe de Stela e nem conversa com a matriarca. Porém, o discurso de sua filha sobre sororidade e união feminina mexe com seus sentimentos. Ela acaba perdoando a mãe e até mesmo Cléo, que foi amante de seu marido.

E falando na relação de Lívia e Cléo, não é fácil para que a terapeuta perdoe a amiga. Antes do desfecho da trama, Cléo liga para um programa de rádio que está com Lívia como convidada. A moça revela que dormiu com o marido da amiga e pergunta se receberá perdão. Lívia chora e diz que os dois se merecem, chama Cléo de “nojenta” e diz que a personagem de Vanessa Giácomo nunca foi sua amiga de verdade.

A amizade parece ter chegado ao fim ali mesmo, porém, depois do discurso de Dora na escola e de descobrir uma gravidez, Lívia vai atrás de Cléo e diz que não quer perder sua amizade. As duas se acertam e seguem com suas vidas.

Stela coloca Ademar na cadeia e termina feliz

Stela é quem causa a prisão do ex-marido Ademar Lopes Fantini no Filhas de Eva final. A personagem engana o ricaço e leva a polícia até ele. Ela carrega uma mala de dinheiro até onde o homem está escondido e finge ajudá-lo com seu esquema fraudulento para ficar com metade do dinheiro. Porém, assim que ele coloca as mãos nas cédulas, a polícia arromba a porta do quarto em que a dupla está.

Uma policial dá voz de prisão a Ademar e informa que ele está preso por lavagem de dinheiro e evasão de dividas. Depois de ver o ex indo para a cadeia, antes do desfecho do último episódio, Stela recebe boas notícias. Ela descobre que sua amiga Catarina deixou todos os seus investimentos para ela. A trama da protagonista então termina com dinheiro no bolso e uma carta de incentivo de Catarina.

Na mensagem deixada pela mulher, Catarina diz para Stela que ela precisa viver mais e brinca que a amiga finalmente deve aprender a andar de bicicleta. Stela segue os conselhos de Catarina e faz um passeio de bicicleta após receber a herança.

Lívia termina série grávida e sozinha

Nos últimos momentos do episódio final da trama, Lívia esbarra em uma grande descoberta no Filhas de Eva final: ela está grávida. A terapeuta vai até um médico para averiguar os sintomas que tem sentido nos últimos tempos e pensa ter uma doença grave ou estar prestes a entrar na menopausa, mas é surpreendida pela constatação do médico.

Não é revelado quem é o pai do bebê da personagem de Giovanna Antonelli, até porque nem ela mesma sabe. Ao contar a novidade para Cléo, Lívia lembra que foi para a cama com o jornalista Fábio, vivido por Marcos Veras, e também com o marido Kleber, mesmo depois que o casal já estava separado e enfrentando problemas.

Lívia não volta com Kleber após descobrir o caso dele com Cléo, mas também não aparece com Fábio no final da trama. O jornalista pede demissão do emprego para provar que ama mesmo a terapeuta, mas os dois não aparecem em cenas juntos no último capítulo e Lívia termina sozinha. Também não há nenhuma cena da personagem contando para nenhum dos dois homens que está a espera da criança, que é de um deles.

Filhas de Eva vai ter segunda temporada?

Até agora não foi revelada pela TV Globo se haverão novos episódios da série estrelada por Renata Sorrah. A produção sofreu alguns adiamentos entre 2020 e 2021 por causa da pandemia do covid-19 e ficou na gaveta por algum tempo.

Por enquanto, a série não ganhou novidades sobre um possível futuro, mas também não está com status de cancelada. Talvez a exibição na TV aberta possa abrir novas possibilidades para a atração, caso seja sucesso, mas ainda não há nada confirmado sobre o assunto.

