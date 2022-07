Estreias Globoplay julho 2022 tem Guerra dos Sexos; veja lista

As estreias Globoplay julho 2022 já estão aí e com muita novidade pela frente. O mês começa com a novela clássica Guerra dos Sexos, estrelada por Fernanda Montenegro, chegando ao catálogo. Nas próximas semanas, mais folhetins, séries internacionais e brasileiras, além de filmes, também vão integrar o serviço de streaming.

Novelas clássicas estão entre as estreias Globoplay julho 2022

No dia 4 de julho chega ao catálogo a novela Guerra dos Sexos. No meio do mês, dia 18, o público poderá conferir Pedra sobre Pedra e no final do mês, no dia 25, chega também Por Amor

Entre as três, apenas Por Amor conta com uma versão no catálogo da Globoplay. O streaming já tem os capítulos que foram ao ar em 2019, no Vale a Pena Ver de novo. Agora, a versão original de 1997 – 1998 será a adicionada. Guerra dos Sexos e Pedra sobre Pedra são inéditas na plataforma.

Para quem não lembra, Guerra dos Sexos é de Silvio de Abreu e foi ao ar de 1983 a 1984, na faixa das 19h da TV Globo. A trama retrata a relação de amor e ódio dos primos Charlô (Montenegro) e Otávio (Paulo Autran). Em 2012 , uma segunda versão da novela foi lançada.

A outra novela entre as estreias Globoplay julho 2022, Pedra sobre Pedra, foi criada por Aguinaldo Silva, Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. A trama foi ao ar entre janeiro e agosto de 1992 e se passava na fictícia cidade Resplendor, no interior da Bahia. Na história, Murilo Pontes (Lima Duarte) e Jerônimo Batista (Felipe Camargo) eram de família rivais e amavam a mesma mulher, Pilar – Cláudia Scher na primeira fase e Renata Sorrah na segunda.

Para quem não conhece Por Amor, o folhetim de Manoel Carlos foi estrelado por Regina Duarte e Gabriela Duarte, mãe e filhas na novela e também na vida real. A trama gira em torno da relação familiar entre Maria Eduarda e Helena.

Série original da Turma da Mônica

Após os lançamentos live-actions no cinema sobre a turminha criada por Mauricio de Sousa, agora Cebolinha, Magali, Mônica e Cascão chegam ao catálogo da Globoplay em formato de série. Exclusiva da plataforma streaming, a produção chega entre as estreias Globoplay julho em 2022.

Com cenas gravadas em São Paulo e Minas Gerais, a direção geral da obra é de Daniel Rezende, também responsável pela direção dos filmes da turma do Limoeiro. Ainda não foi revelado qual será a aventura das crianças nesta nova empreitada.

Estreias Globoplay julho 2022 tem filme de Lázaro Ramos com Taís Araújo

O filme Medida Provisória chega entre as estreias Globoplay julho 2022 no dia 15, uma sexta-feira. O longa é dirigido por Lázaro Ramos e tem no elenco Taís Araújo, Seu Jorge e Alfred Enoch, ator da série How To Get Away With Murder, que nasceu na Inglaterra e tem mãe brasileira.

A trama se passa um futuro distópico, não tão distante assim, em que o governo brasileiro decreta uma medida provisória que obriga cidadãos negros a uma migração forçada para o continente africano.

A história central é em torno de um casal, a médica Capitú e o advogado Antonio. Os dois se separam durante a crise e tentam se reencontrar em meio ao caos e violência que assola o país. O longa é baseado na peça Namíbia, Não!, de Aldri Anunciação, de 2011.

Assista o trailer do filme:

Séries internacionais

Entre as estreias Globoplay julho 2022 também estão temporadas de séries de TV internacionais como a produção The Good Doctor. Estrelada por Freddie Highmore, a série traz o jovem Shaun Murphy, que tem Síndrome de Asperger e traços de Savantismo, na busca por se tornar um melhor médico e superar os obstáculos da difícil profissão que escolheu.

Os capítulos que chegarão ao catálogo são da segunda parte da quinta temporada, a partir do dia 7 de julho. Em outubro de 2022, os novos episódios da série, da sexta temporada, serão lançados nos Estados Unidos. Ainda não há previsão de quando eles estreiam por aqui.

Para quem ama séries policiais com ação e aventura, Magnum P.I também é uma das estreias Globoplay julho de 2022. Os capítulos que serão adicionado ao catálogo pertencem a terceira temporada da série.

Todas as estreias Globoplay julho 2022

01/07 – Meu Amigãozão – A Maior Aventura de Todas

04/07 – Guerra dos Sexos

07/07 – The Good Doctor – Parte 2 da quinta temporada

08/07 – O Clube – Terceira temporada

14/07 – Clube do Araújo – Segunda temporada

15/07 – Medida Provisória

18/07 – Pedra sobre Pedra

25/07 – Por Amor (atualmente o catálogo tem a versão da novela que passou no Vale a Pena Ver de Novo)

29/07 – Eduardo e Mônica

Estreias de julho ainda sem data exata divulgada

Turma da Mônica – A Série

Charmed – Quarta temporada

High

Private Eyes

Magnum P.I – Terceira temporada

