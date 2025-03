Globo terá que pagar R$ 500 mil a atriz por racismo em novela

Intérprete de Lupita em Nos Tempos do Imperador, de 2021, Roberta Rodrigues processou a TV Globo e ganhou. A emissora foi condenada e terá que pagar indenização de R$ 500 mil à atriz que sofreu assédio moral e racismo durante as gravações da trama.

A atriz Roberta Rodrigues denunciou o diretor artístico Vinicius Coimbra por diferenciação no tratamento entre atores brancos e negros nos bastidores da novela. Segundo documentos do processo, havia separação entre os elencos, com direito a camarins distintos nos estúdios da produção.

A decisão da juíza Aline Gomes Siqueira, do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, apontou que a emissora teria permitido práticas de assédio moral e racismo institucional no ambiente de trabalho, conforme revelou a coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo. A Globo ainda pode recorrer.

No processo, Roberta pediu R$ 10 milhões em indenização pelos danos sofridos, mas a Justiça concedeu apenas 5% desse valor.