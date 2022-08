Horário do Jornal Nacional hoje com Simone Tebet

O horário do Jornal Nacional hoje, sexta-feira, será mais tarde. Veja programação do canal - Foto: Reprodução/Globo/Divulgação/Simone Tebet

Com entrevista da candidata a presidência Simone Tebet (MDB) confirmada para esta sexta-feira (26), o telejornal comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos começará mais tarde do que habitual. O horário do Jornal Nacional hoje será afetado na programação da Globo por conta do horário eleitoral gratuito obrigatório. Por isso, é importante ficar de olho na programação, para não perder nada importante.

Qual o horário do Jornal Nacional hoje, sexta-feira, 26 de agosto?

Às 20h55 é o horário do Jornal Nacional hoje, sexta-feira (26). O telejornal começará mais tarde a partir de agora por conta do horário eleitoral gratuito e só retorna a sua faixa normal, por volta das 20h30, no dia 30 de setembro.

O programa desta sexta-feira vai encerrar a série de entrevistas realizadas com os candidatos a presidência mais bem colocados na pesquisa do DataFolha de 28 de julho. Simone Tebet, do MDB, vai ser sabatinada pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos durante 40 minutos e terá 1 minuto para suas considerações finais ao término da entrevista.

Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já foram sabatinados na bancada do telejornal. A ordem foi definida por um sorteio no começo de agosto que contou com os assessores de cada candidato.

Após a entrevista com Tebet no horário do Jornal Nacional hoje, o telejornal vai seguir com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. O programa será encerrado às 21h55, quando cederá espaço para a novela Pantanal, segundo o cronograma oficial do canal.

Depois do folhetim, às 23h05, o Globo Repórter será exibido. A atração vai trazer a história dos 30 anos do Rally dos Sertões, a maior competição off-road do Brasil. Por último, a série The Equalizer – A Protetora vai ser exibida na Sessão Globoplay, encerrando a programação de sexta-feira da Globo.

Programação Globo de hoje

Horário do Jornal Nacional hoje com Simone Tebet – 20h55 a 21h55

Novela Pantanal – 21h55 a 23h05

Globo Repórter – 23h05 a 23h55

Sessão Globoplay – The Equalizer: A Protetora – 23h55 a 00h40

Como assistir a entrevista ao vivo pela internet

Não é obrigatório assistir ao Jornal Nacional apenas por um aparelho de televisão. Caso esteja longe de casa durante a sabatina de Simone Tebet ou tenha preferência por acompanhar tudo pelo seu celular, tablet, computador ou outro tipo de dispositivo, você tem opções e todas elas são gratuitas.

Para conseguir tal feito, é necessário usar a aba “Agora na TV” da Globoplay. Não é necessário ser assinante do serviço, mas é obrigatório ter um cadastro gratuito na plataforma.

Pelo computador: acesse o site https://globoplay.globo.com/, vá no canto superior direito da plataforma e clique em “entrar”. Em seguida, aperte “cadastre-se” e informe os seguintes dados: nome completo, e-mail, gênero, data de nascimento, localização e crie uma senha. Após terminado o cadastro, você terá um login no streaming e já poderá assistir a programação do canal ao vivo pela aba “agora na TV”.

Pelo celular: em dispositivos móveis, é necessário a instalação do aplicativo da Globoplay. Você irá encontrá-lo na loja de aplicativos do seu aparelho. Após a instalação, vá em “entrar” e depois em “cadastre-se” na aba superior direita do aplicativo. Você precisará informar os mesmos dados pedidos na versão de computador e depois encerrará o cadastro.

No aplicativo, a aba para assistir ao vivo fica na aba inferior do aplicativo e é descrita como apenas “agora”. Você também ver as entrevistas do Jornal Nacional no horário em que quiser gratuitamente e na íntegra na plataforma streaming usando a mesma conta gratuita que criou para ver a programação ao vivo.

