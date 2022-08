Jô Soares morre aos 84 anos; relembre carreira

O apresentador, ator e escritor Jô Soares morreu na madrugada desta sexta-feira, 5 de agosto de 2022. O apresentador tinha 84 anos e estava internado em um hospital Sírio Libanês, em São Paulo. A informação foi divulgada pela ex-esposa de Jô, Flavia Pedras, no Instagram, poucos minutos após o falecimento, segundo sua publicação.

Jô Soares morreu, mas a causa de sua morte não foi divulgada até agora. O que se sabe até agora é que ele estava internado no hospital Sírio Libanês, localizado no bairro Bela Vista, em São Paulo. Natural do Rio de Janeiro, o famoso nasceu no dia 16 de janeiro de 1938 e estava com 84 anos de idade.

O velório de Jô Soares irá ser fechado apenas para familiares e amigos próximos, segundo a ex-esposa do autor, Flávia Pedras.

Ex-mulher

Além de revelar o falecimento de Jô, Flávia escreveu um emocionante texto de homenagem e despedida para o ex-global em seu perfil oficial do Instagram. “Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares (…) Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver, para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor. (…) Agradeço aos senhores Tempo e Espaço, por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem”, escreveu.

Ao longo da vida, o apresentador teve apenas um filho, Rafael Soares, que faleceu em outubro de 2014, aos 50 anos de idade. O herdeiro foi fruto do relacionamento de Jô Soares com a atriz Therezinha Millet Austregésilo, que faleceu em março de 2021.

Carreira de Jô Soares

Antes de ingressar na TV Globo, emissora que trabalhou em diversos programas durante décadas, Jô Soares esteve nos mais diversos canais, como as extintas Tupi e Excelsior e Record TV, em que trabalho em La Reuve Chic, Jô Show e A Família Trapo durante os anos 1960.

Em 1970, ele migrou para a Rede Globo, em que esteve a frente do programa Faça Humor, Não Faça Guerra. Pouco mais de 10 anos depois, ele estrelou Viva o Gordo. Após esse período na Globo e seis anos a frente do Viva o Gordo, ele migrou para o SBT e trabalhou em seu próprio talk-show.

Nos anos 2000, ele retornou para a Globo e lançou o marcante Programa do Jô, que contou com os mais diversos convidados aos longos dos anos. O programa chegou ao fim em 2016.

Jô Soares livros

Além da carreira ilustre na frente das câmeras, Jô Soares também ficou marcado por sua contribuição para a literatura. Entre suas publicações mais famosas está O Xangô de Baker Street, que chegou a se tornar filme em 2001, dirigio por Miguel Faria Jr.

Além desta obra, ele também lançou:

O Astronauta Sem Regime

Humor Nos Tempos do Collor

A Copa Que Ninguém Viu e a Que Não Queremos Lembrar

O Homem que Matou Getúlio Vargas

Assassinatos na Academia Brasileira de Letras

As Esganadas

O livro de Jô – Volume 1: Uma autobiografia desautorizada

O Livro De Jô – Volume 2: Uma Autobiografia Desautorizada

Relembre momentos do apresentador:

Famosos lamentam morte de apresentador

O nome de Jô Soares tomou as redes sociais após o anúncio de sua morte. Fãs, artistas, jornalistas, entre outros, lamentaram a perda e escreveram homenagens para o apresentador.

O ator Armando Babaioff, conhecido por novelas como Tititi e Bom Sucesso, escreveu em seu perfil oficial do Twitter: “Foi com Jô Soares que eu entendi, ainda muito novo, o significado de rir de si mesmo”.

A cantora e compositora Zélia Duncan também publicou um texto em seu Twitter sobre o assunto. A famosa disse que o Brasil “perdeu um artista único” e completou: “um comediante que amava seu ofício acima de tudo, um ator fora de série. Um entrevistador brilhante. Um cidadão que amava seu país e seus amigos. Jô Soares, obrigada por tanto”.

Na publicação de Flavia Pedras sobre o falecimento do ator, diversos famosos prestaram suas condolências, como Adriane Galisteu, que escreveu: “meu Deus que tristeza! Todo meu amor Flavinha”.

Isabel Teixeira, atriz que vive atualmente Maria Bruaca em Pantanal, comentou: “Flávia, querida, te abraço forte de longe, e perto de coração. Ele sempre estará. E vc com ele. Beijos”. A também atriz Bárbara Paz, que atualmente está na novela Além da Ilusão, desejou um abraço forte para Flávia e completou: “Muito amor. Ele viverá pra sempre em ti”.

