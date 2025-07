Laudelino morre em Vale Tudo e deixa Aldeíde milionária

Vai durar pouco o casamento de Aldeíde e Laudelino em Vale Tudo. Após se casarem e irem embora para a Europa, o casal vai se separar, o que mudará para sempre a vida da irmã de Poliana. A carioca retorna para o Rio, mas não vai querer seu emprego na TCA de volta.

Como Laudelino morre em Vale Tudo?

Depois de vender a Paladar para Raquel e Poliana, Laudelino e Aldeíde vivem felizes na Europa. No entanto, após uma passagem de tempo na trama, a “monocromática” revelará que está viúva. O marido morreu de forma repentina, e ela acabou herdando uma fortuna.

De volta ao Rio de Janeiro – e agora com a conta bancária gorda, Aldeíde visitará Consuelo na TCA e dará de cara com Marco Aurélio. Os dois trocarão farpas.

O retorno da viúva também impactará Consuelo, que vai virar sogra da amiga. Aldeíde e André vão flertar e apesar de Poliana repreender a irmã, os dois vão acabar de envolvendo.

Resumo de Vale Tudo de 14 a 19 de julho

Veja o acontece nos próximos capítulos de Vale Tudo:

Segunda-feira, 14/7: Heleninha e Eugênio desconfiam de uma mentira contada por Celina. Enquanto isso, Renato sofre ao ceder às chantagens de Marco Aurélio para manter a Tomorrow de pé. Raquel discute com Poliana a necessidade de contratar um assessor de imprensa para a Paladar e descobre, por Ivan, que Bartolomeu saiu da TCA. Quem também chega com novidades é Maria de Fátima, que desembarca no Brasil ao lado de Afonso.

Terça-feira, 15/7: Odete se irrita ao saber que Afonso pensa em se estabelecer no Brasil. Já Raquel resolve contratar Bartolomeu como assessor de imprensa. Maria de Fátima joga charme e drama para cima de Afonso. Em meio às movimentações profissionais, Poliana informa a Raquel sobre a morte de Laudelino. O retorno de César ao Brasil deixa Fátima furiosa. E Heleninha cobra Ivan ao descobrir que Bartolomeu está trabalhando com Raquel.

Quarta-feira, 16/7: Ivan e Heleninha discutem, e ela some depois de se embriagar em uma boate. A situação se agrava quando César, já de volta ao país, grava a cena e envia o vídeo para Maria de Fátima. Raquel é confrontada por Heleninha, que está inconformada com a contratação de Bartolomeu. Preocupados, Ivan e Afonso vão atrás de Heleninha. Enquanto isso, Tiago bate de frente com Marco Aurélio, e uma nova briga entre Ivan e Celina é flagrada por Heleninha.

Quinta-feira, 17/7: após a crise, Heleninha abre o jogo com Ana e admite ter medo de que Ivan se aproxime demais de Raquel. Já Celina começa a se sentir culpada por sua aliança com Raquel e teme os impactos em sua relação com Heleninha. Maria de Fátima tenta reatar com a mãe. À noite, Bartolomeu recebe Raquel e Poliana para um jantar em comemoração ao sucesso da Paladar — mas a presença de Raquel surpreende Ivan. Heleninha, ao ver a localização dele no celular, decide ir atrás.

Sexta-feira, 18/7: a noite termina em climão quando Heleninha aparece de surpresa na casa de Bartolomeu e deixa todos constrangidos. Aldeíde, de volta ao Brasil, sente ciúmes de Poliana com Raquel. Celina desabafa com Afonso e revela seu medo de que Ivan esteja pensando em se separar. Maria de Fátima, por sua vez, procura Renato com um novo plano: virar influencer. Já Ivan, incomodado com a invasão de privacidade de Heleninha, decide dormir fora, mas a encontra novamente embriagada.

Sábado, 19/7: Bartolomeu oferece apoio a Ivan, enquanto Poliana percebe o interesse de Aldeíde por André. Heleninha continua desestabilizada e vai atrás de Ivan. Marco Aurélio pede a Leila um evento para impressionar um sheik, enquanto Celina passa mal com o desaparecimento da filha e coloca a culpa em Ivan. Heleninha amanhece sozinha numa praça em Vila Isabel e é levada para casa por Consuêlo. O capítulo termina com Raquel entrando na casa e dando de cara com Heleninha.