Libertadores volta para a Globo e dá adeus ao SBT após 2 anos

Confira as informações da volta da emissora na competição. Foto: Reprodução / Pixabay

Emissora volta a transmitir a competição sul-americana após perder os direitos para o canal do SBT

Sim, é oficial, a Libertadores está de volta para a Globo! A notícia pegou de surpresa os apaixonados por futebol após o anúncio da Conmebol sobre o retorno da emissora. Já o SBT, antigo responsável pela competição, agora ficou com a Copa Sul-Americana. Na TV fechada, ESPN e Paramount levaram a melhor.

Libertadores volta para a Globo em 2023

Depois de três anos sob o comando do SBT, a Copa Libertadores da América está de volta para a Globo. Na TV fechada, Paramount e ESPN garantiram os direitos, enquanto o SBT ficou com a Copa Sul-Americana. O streaming OneFootball ficou com os highlights.

A emissora carioca comprou uma briga com o canal de Silvio Santos pelos direitos da competição. A disputa se arrastou por um ano mas, na última quinta-feira, 12 de maio de 2022, a Conmebol divulgou oficialmente que a competição agora está de volta na Globo, entre 2023 até 2026.

A Globo, através da agência FC Diez Media, correu atrás e mostrou a oferta para transmitir os jogos. Em reunião no Conselho da Conmebol, a entidade considerou a oferta da emissora carioca como a melhor na licitação.

O processo de licitação dos Direitos de Transmissão Audiovisual da Conmebol funciona da seguinte maneira, as emissoras exibem as suas ofertas e, então, a Conmebol escolhe pela mais vantajosa em seu favor para aceitar e entregar os direitos de imagens dos jogos.

De acordo com o jornalista Rodrigo Mattos, do portal UOL, a Globo exibiu em sua proposta o comprometimento de exibir os patrocinadores da Copa Libertadores nas transmissões. Mesmo depois de romper o contrato em 2020 de maneira complexa, ganhou a licitação e tornou-se a nova responsável pelo torneio de futebol sul-americano.

▪️ Concluyó el proceso de licitación de los Derechos de Transmisión de la CONMEBOL @Libertadores, CONMEBOL @Sudamericana y @ConmebolRecopa.https://t.co/HmOrGG1vW5 — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) May 12, 2022

Como vai ser a Libertadores na Globo em 2023?

O retorno da Libertadores na Globo promete ser triunfal. Além de mudanças no grupo de narradores, como a saída de Galvão Bueno do grupo de profissionais, a entrada de Renata Silveira, a primeira narradora mulher na TV aberta, e o retorno de Tiago Leifert, a emissora promete melhorias extremas para, desta vez, diferente de 2020, fazer dar certo.

A Globo poderá exibir até 25 jogos por ano, de acordo com informações do Notícias da TV. Isso inclui partidas da fase preliminar, fase de grupos, oitavas de final, quartas, semifinal e a grande final, realizada em partida única sempre no período de agosto ou setembro, em campo único entre os dois finalistas.

As transmissões da Libertadores na Globo acontecem sempre às quartas-feiras, na faixa das 21h30, pelo horário de Brasília, após o capítulo inédito da novela das nove.

Na TV fechada, por exemplo, as regras são diferentes. ESPN e Paramount vão dividir 155 partidas ao longo da temporada.

Quando vai começar a Libertadores na Globo?

A Libertadores na Globo vai começar somente em 2023, em fevereiro, com a fase preliminar. Porém, o canal ainda deve decidir quais fases e quais jogos vai transmitir primeiro para todos os estados do Brasil.

Se de fato há times brasileiros na fase preliminar, então a emissora pode sim transmitir o jogo. Porém, é necessário esperar pela programação oficial.

A fase preliminar da Libertadores começa em fevereiro, seguindo até o começo de março. Depois, o sorteio da fase de grupos determina os oito grupos. A Conmebol ainda não divulgou o calendário de 2023.