Galvão Bueno saiu da Globo: narrador se despede da TV após 41 anos

Uma triste notícia pegou os torcedores brasileiros de surpresa nesta quinta-feira (24/03). Galvão Bueno, o notório narrador de futebol da televisão, confirmou que vai se desligar da Rede Globo após longos 41 anos de trabalho à frente do esporte na emissora. O último trabalho será a Copa do Mundo no Catar, marcada para novembro. Entenda porque Galvão Bueno saiu da Globo.

Por que o Galvão Bueno saiu da Globo

Galvão Bueno saiu da Globo. Ao completar 41 anos de história ao lado da Globo, o renomado jornalista e narrador esportivo Galvão Bueno, de 71 anos, confirmou que está de saída da emissora. O seu último trabalho vai ser a Copa do Mundo da FIFA no Catar, entre novembro e dezembro de 2022.

Através do Twitter, o narrador informou que o confronto entre Brasil e Chile nesta quinta-feira, 24 de março, será o seu último trabalho à frente da Seleção Brasileira pela emissora no Maracanã. Nos comentários, torcedores e fãs mostraram toda a tristeza em saber da despedida do profissional.

Galvão Bueno confirmou em entrevista ao O Globo que saiu da Globo. Entretanto, ele garantiu que vai migrar para as plataformas digitais, espaço que vem ganhando cada vez mais espaço no gosto do público. Confira a seguis os trechos retirados da entrevista para o jornal.

“- Eu tenho contrato com a Globo até o fim do ano. E a gente resolveu que iríamos investir muito na minha participação na Olimpíada e, esse ano, seria seleção brasileira e Copa do Mundo. E estamos conversando para ver o que será depois do dia 18 de dezembro, que é o dia da final. Espero estar com saúde para estar lá.

E temos até lá para resolver o que vai acontecer. Eu diria que hoje tenho uma consciência de que seria minha última Copa do Mundo narrando em TV. Tudo tem seu tempo. Mas, ao mesmo tempo, que termina o contrato para essa minha sequência de 41 anos na Globo, com trabalho do dia a dia, programa, narração de jogos, com essas coisas, a tendência nessa conversa é que isso pare depois da Copa do Mundo. Mas estamos negociando outras coisas. Outros caminhos. E, muito provavelmente, muita coisa nesse mundo digital e outras plataformas dentro do Grupo Globo. A Globo é minha casa”.

História de Galvão Bueno na Globo

Carioca, o mais famoso narrador de esportes na televisão brasileira entrou para o time da Globo em 1981. Em sua trajetória na emissora carioca, foram 10 Copas do Mundo e também Olimpíadas e a Fórmula 1, quando estreou em 1982 no GP da África do Sul, segundo informações do jornal O Globo.

Galvão narrou os três títulos de Ayrton Senna na Rede Globo, nos anos de 1988, 1990 e 1991.

O seu último projeto na Globo foi as Olimpíadas de Tóquio, em junho e julho de 2021, onde foi o grande responsável por narrar as principais modalidades em que o Brasil disputou a medalha como o futebol e a ginástica artística. Galvão participou da conquista da medalha de prata e ouro de Rebeca Andrade no Japão, onde o vídeo em que comemora ao lado de Daiane dos Santos nos bastidores caíram nas graças do público.

