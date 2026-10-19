Lula no SBT hoje: horário e transmissão ao vivo no celular

Lula no SBT hoje: horário e transmissão ao vivo no celular

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma sabatina no SBT nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2026. A entrevista será exibida no SBT Brasil, a partir das 19h40, e faz parte da programação especial da emissora para o segundo turno das eleições presidenciais.

Que horas começa a entrevista de Lula no SBT hoje?

A entrevista de Lula no SBT está prevista para começar às 19h40 desta segunda-feira (19), durante o telejornal SBT Brasil, apresentado por Cesar Filho. O conteúdo também será disponibilizado pelo SBT News, conforme a programação anunciada pela emissora.

A conversa será conduzida pelas jornalistas Basília Rodrigues, Marina Demori e Simone Queiroz. Entre os assuntos abordados está a intenção de Lula de formalizar na Justiça a proposta de abertura de seus sigilos e os de seus familiares, condicionada à mesma iniciativa por parte do adversário Flávio Bolsonaro (PL).

Como assistir à entrevista de Lula no SBT ao vivo

Quem quiser acompanhar a participação do presidente pode assistir pela televisão ou pela internet. Veja o passo a passo:

Pela televisão

Ligue a TV e acesse o canal do SBT na sua região.

Confira a programação da emissora.

Acompanhe o telejornal SBT Brasil, a partir das 19h40.

Pela internet

Acesse o site oficial do SBT.

Procure a opção de transmissão ao vivo, caso esteja disponível.

Selecione a programação ao vivo para acompanhar a emissora pela internet.

Pelo SBT News

Entre no site do SBT News.

Acesse a área de vídeos ou procure pela entrevista de Lula.

Confira a transmissão ou o conteúdo gravado disponibilizado pela emissora.

O acesso pela internet depende da disponibilidade da transmissão ao vivo e da programação de cada plataforma.

O que Lula vai falar na entrevista do SBT?

Um dos temas da sabatina é a proposta de Lula de autorizar a abertura de seus sigilos bancário e telefônico, além dos registros de seus familiares. O presidente pretende formalizar a iniciativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta foi apresentada inicialmente durante o debate presidencial da Band, no domingo (18), quando Lula desafiou Flávio Bolsonaro a fazer o mesmo. Segundo o presidente, a iniciativa busca permitir que informações sejam investigadas e esclarecer suspeitas levantadas durante a campanha.

De acordo com o SBT News, Lula afirmou que a autorização também envolveria seus familiares, incluindo o filho mais velho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. A efetivação da medida, porém, foi condicionada à adesão de Flávio Bolsonaro e de seus familiares.

O SBT convidou Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, para participar de uma sabatina na quarta-feira, 21 de outubro. Até a divulgação inicial da programação, o senador ainda não havia confirmado presença. O segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo, 25 de outubro, quando os eleitores escolherão entre Lula e Flávio Bolsonaro.