Cinema & TV

Lula no SBT hoje: horário e transmissão ao vivo no celular

Saiba como assistir ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Lula no SBT hoje Foto: divulgação
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de uma sabatina no SBT nesta segunda-feira, 19 de outubro de 2026. A entrevista será exibida no SBT Brasil, a partir das 19h40, e faz parte da programação especial da emissora para o segundo turno das eleições presidenciais.

Que horas começa a entrevista de Lula no SBT hoje?

A entrevista de Lula no SBT está prevista para começar às 19h40 desta segunda-feira (19), durante o telejornal SBT Brasil, apresentado por Cesar Filho. O conteúdo também será disponibilizado pelo SBT News, conforme a programação anunciada pela emissora.

A conversa será conduzida pelas jornalistas Basília Rodrigues, Marina Demori e Simone Queiroz. Entre os assuntos abordados está a intenção de Lula de formalizar na Justiça a proposta de abertura de seus sigilos e os de seus familiares, condicionada à mesma iniciativa por parte do adversário Flávio Bolsonaro (PL).

Como assistir à entrevista de Lula no SBT ao vivo

Quem quiser acompanhar a participação do presidente pode assistir pela televisão ou pela internet. Veja o passo a passo:

Pela televisão

  • Ligue a TV e acesse o canal do SBT na sua região.
  • Confira a programação da emissora.
  • Acompanhe o telejornal SBT Brasil, a partir das 19h40.

Pela internet

  • Acesse o site oficial do SBT.
  • Procure a opção de transmissão ao vivo, caso esteja disponível.
  • Selecione a programação ao vivo para acompanhar a emissora pela internet.

Pelo SBT News

  • Entre no site do SBT News.
  • Acesse a área de vídeos ou procure pela entrevista de Lula.
  • Confira a transmissão ou o conteúdo gravado disponibilizado pela emissora.
  • O acesso pela internet depende da disponibilidade da transmissão ao vivo e da programação de cada plataforma.

O que Lula vai falar na entrevista do SBT?

Um dos temas da sabatina é a proposta de Lula de autorizar a abertura de seus sigilos bancário e telefônico, além dos registros de seus familiares. O presidente pretende formalizar a iniciativa junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A proposta foi apresentada inicialmente durante o debate presidencial da Band, no domingo (18), quando Lula desafiou Flávio Bolsonaro a fazer o mesmo. Segundo o presidente, a iniciativa busca permitir que informações sejam investigadas e esclarecer suspeitas levantadas durante a campanha.

De acordo com o SBT News, Lula afirmou que a autorização também envolveria seus familiares, incluindo o filho mais velho, Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha. A efetivação da medida, porém, foi condicionada à adesão de Flávio Bolsonaro e de seus familiares.

O SBT convidou Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula no segundo turno, para participar de uma sabatina na quarta-feira, 21 de outubro. Até a divulgação inicial da programação, o senador ainda não havia confirmado presença. O segundo turno das eleições presidenciais será realizado no domingo, 25 de outubro, quando os eleitores escolherão entre Lula e Flávio Bolsonaro.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
filme Patrick na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje: filme Patrick conta a história de uma jovem que herda um…

Onde assistir ao debate da Band ao vivo

Debate na Band hoje: assistir transmissão ao vivo do debate Lula x Flávio Bolsonaro

quem saiu da dança dos famosos

Quem saiu da Dança dos Famosos hoje ao ritmo de Lindy Hop (18/10)

Horário do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro na BandF

Horário do debate na Band hoje: que horas começa Lula e Flávio Bolsonaro?

reprise novela além do tempo

Vai ter reprise de Além do Tempo neste sábado (17)? Veja onde assistir ao último…

Flávio Bolsonaro hoje na Globo

Flávio Bolsonaro hoje na Globo: assistir transmissão ao vivo da entrevista

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes