Novelas da Globo em 2026: confira 5 estreias do próximo ano

A TV Globo já organizou sua programação para as próximas novelas de 2026, com novas produções em todas as faixas. Saiba o que os noveleiros vão assistir nas telinhas no ano que vem entre as novelas da Globo!

Quem Ama Cuida

Primeira estreia do pacote, “Quem Ama Cuida” chega ao horário nobre com uma trama contemporânea que aborda relações familiares, escolhas afetivas e dilemas urbanos. A novela ocupa a vaga deixada pela sucessora da atual produção das 21h e será o grande lançamento da emissora no último trimestre de 2025.

Estreia em 20 de outubro de 2025, às 21h.

Coração Acelerado

Abrindo o ano de 2026 no horário das 19h, “Coração Acelerado” aposta em ritmo dinâmico e histórias leves, com humor, romance e conflitos que refletem a vida moderna. A produção chega para substituir a novela que estará no ar durante o final de 2025.

Previsão: 16 de março de 2026, às 18h.

Nobreza do Amor

No início do primeiro semestre, a faixa das 18h recebe “Nobreza do Amor”, um drama romântico de época que explora temas como honra, tradição e escolhas do coração. A novela promete ambientações detalhadas, figurinos elaborados e um tom clássico alinhado à identidade das produções vespertinas da emissora.

Previsão de estreia: 2 de março de 2026.

Próxima Página

A segunda grande estreia do horário das 19h naquele ano será “Próxima Página”. Com uma história marcada por recomeços, reencontros e transformações pessoais, a novela aposta em romance e leveza para conquistar o público do início da noite.

Previsão: 10 de agosto de 2026, faixa das 19h

Terra da Garoa

Encerrando o ciclo de lançamentos, a novela das 18h “Terra da Garoa” está prevista para novembro de 2026. Com trama ambientada em São Paulo, a produção deve retratar relações familiares, choques culturais e a rotina da maior metrópole do país, mantendo o tom clássico característico da faixa.

Previsão: 2 de novembro de 2026, às 18h