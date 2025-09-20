Quando a Odete Roitman morre em Vale Tudo de 2025?

Após mandar matar Marco Aurélio, Odete Roitman vai sofrer um atentado na novela Vale Tudo. A vilã será vítima do crime enquanto está dirigindo, mas não será dessa vez que a dona da TCA vai morrer. No entanto, o episódio dará início a uma nova guerra.

O que acontece com Odete Roitman?

Odete Roitman não se machuca gravemente no acidente, mas mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto, mesmo sabendo se tratar de uma tentativa de homicídio planejada por Marco Aurélio. O diretor da TCA foi quem mandou matar a ricaça, como forma de vingança após sofrer um atentado durante seu casamento, em alto mar.

Após os episódios, Odete e Marco Aurélio fazem um acordo para cessar a rivalidade, mas tudo não passará de uma encenação. A vilã vai observar a medicação usada por Marco Aurélio e planejar sabotar o remédio, ainda tentando dar adeus ao funcionário. Odete chega a contratar um químico para criar um remédio. Apesar do plano, Marco Aurélio não deve morrer – isso se Manuela Dias repetir a história de 1988.

A morte oficial de Odete Roitman está prevista para o dia 6 de outubro. O autor do crime ainda não revelado, mas nessa versão não deve ser Leila a autora do disparo.