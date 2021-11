Onde assistir Flamengo x Ceará hoje: canal, horário e escalações – 30/11

Flamengo e Ceará se enfrentam nesta terça-feira (30), em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã, às 20h (horário de Brasília). Confira onde assistir o confronto Flamengo x Ceará:

Onde assistir Flamengo x Ceará

A partida entre Flamengo e Ceará hoje, ao vivo, será transmitida com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Entrando em campo pela primeira vez após a derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, o Flamengo não terá mais Renato Gaúcho, demitido na segunda-feira, no comando técnico da equipe. Auxiliar técnico permanente do clube, Maurício Souza será o interino nesta e nas próximas três partidas (Sport, Santos e Atlético-GO).

Oitavo colocado com 49 pontos, o Ceará precisa vencer para continuar lutando por uma vaga no G6, zona que leva as equipes à pré-Libertadores. Além disso, o time de Tiago Nunes busca superar a melhor campanha da história do clube na Série A, que foi de 52 pontos em 2020 e rendeu a 11ª posição ao time.

Escalações de Flamengo x Ceará:

O Mengão não terá Rodrigo Caio e David Luiz, poupados, e Filipe Luís, Isla e Arão, lesionados após a partida da Libertadores, disponíveis para o duelo.

Já o Vozão não deverá contar com o meia Vina, que sentiu dores na coxa direita, e Gabriel Dias, também lesionado.

Confira as prováveis escalações da partida Flamengo x Ceará:

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Renê; Thiago Maia e Andreas Pereira; Éverton Ribeiro, Arrascaeta (Michael) e Bruno Henrique; Gabigol.

CEARÁ: João Ricardo; Igor, Luiz Otávio, Messias e Bruno Pacheco; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Jorginho e Lima; Joel.

