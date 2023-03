Pânico 6 tem cena pós-crédito?

Pânico 6 chegou aos cinemas nesta semana dando continuidade à franquia de filmes de terror de sucesso. O longa-metragem não costuma ter cenas extras, mas o lançamento deixou os fãs que pretendem assistir à obra curiosos para saber se há algo pós-créditos ou não.

Espere para sair no cinema pois há cenas pós-créditos em Pânico 6.

Spoiler do filme Pânico 6

Atenção: o texto a seguir contém spoilers. Na cena pós-crédito, Mindy (Jasmin Savoy Brown) aparece dizendo que nem todo filme precisa ter cena após os letreiros, e é apenas isso. A fala da personagem foi retirada de um diálogo que acontece ao longo do filme, quando os demais jovens planejam uma maneira de escapar do Ghostface.

Ou seja, a cena não faz diferença para entender a história ou uma possível continuação da franquia, caso essa seja uma preocupação de quem saiu do cinema antes.

Em Pânico 6, o público acompanha Sam, Tara, Chad e Mindy, os quatro sobreviventes do último massacre de Ghostface. Os jovens decidem deixar a cidade de Woodsboro para recomeçarem suas vidas em Nova York, mas se tornam novamente alvos de um novo serial killer.

O destaque do elenco fica com Jenna Ortega, que recentemente interpretou Wandinha no seriado da Netflix de mesmo nome. A atriz vive Tara Carpenter, irmã mais nova da protagonista Sam, interpretada pela atriz mexicana Melissa Barrera.

Jasmin Savoy-Brow interpreta Mindy, outra jovem que sobreviveu ao massacre de Woodsboron - é ela quem cria as teorias sobre a identidade do assassino. Ela tem um irmão gêmeo, Chad (Mason Gooding), que também consegue sair ileso da série de mortes que aconteceram na pequena cidade.

Jack Champion interpreta Ethan, colega de quarto de Chad na Universidade Blackmore; Josh Segarra é Danny, namorado de Sam; Samara Weaving interpreta Laura, professora de Cinema da Faculdade Blackmore; Dermot Mulroney é Wayne, detitve que investiga os novos assassinatos; Hayden Panettiere interpreta Kirby, agente do FBI; e por fim, Courteney Cox é Gale, repórter e sobrevivente do massacre original de Woodsboro.

Assista ao trailer de Pânico 6:

Onde ver todos os filmes do Pânico?

O sexto filme da franquia Pânico está em exibição somente nos cinemas e ainda não há previsão de quando a obra vai chegar nos streamings. Os demais longas-metragens da franquia estão disponíveis para serem assistidos online.

Pânico (1996): no primeiro filme da franquia, um grupo de jovens da cidade de Woodsboro é perseguido por um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror.

Onde assistir: Globoplay e Paramount+.

Pânico 2 (1997): dois anos depois do massacre de Woodsboro, Sidney e Randy se mudam de cidade para recomeçarem suas vidas mas um novo psicopata mascarado surge para atormentá-los.

Onde assistir: Globoplay e Paramount+.

Pânico 3 (2000): Sidney, a repórter Gale e o ex-policial Dewey visitam o set de um filme de terror inspirado pelo massacre enquanto um novo assassino surge.

Onde assistir: Globoplay, Paramount+ e Looke.

Pânico 4 (2011): dez anos depois do último massacre, Sidney retorna para Woodsboro e reencontra seus velhos amigos Gale Weathers e o Xerife Dewey. No entanto, a chegada da personagem na cidade faz com que Ghostface também volte para cometer novos assassinatos e coloca todos em perigo.

Onde assistir: Amazon Prime Video e Globoplay.

Pânico 5 (2022): a história se passa 25 anos depois do massacre original de Woodsboro. Ghostace retorna para assombrar um novo grupo de jovens e traz à tona segredos da cidade.

Onde assistir: Globoplay.