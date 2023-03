Quando vai ser o Oscar 2023: seu guia completo para assistir

Oscar de 2023 marca a 95ª edição da maior premiação do cinema mundial e terá transmissão ao vivo no Brasil.

O Oscar 2023, maior premiação do cinema mundial, está chegando! Neste domingo, 12 de março, as maiores estrelas de Hollywood se reúnem no Dolby Theatre, em Los Angeles, para a entrega das estatuetas aos atores, diretores, produtores e roteiristas que se destacaram no ano passado.

O evento será transmitido ao vivo pela TV e streaming e começa a partir das 20h com a chegada dos famosos no tapete vermelho.

Se você deseja sintonizar o Oscar para ver qual filme leva para casa o prêmio principal, você tem algumas opções diferentes. Aqui está um resumo de todas as maneiras de assistir e transmitir o Oscar de 2023 ao vivo.

Quem vai apresentar o Oscar 2023?

Neste ano, o Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel, que esteve no comando da cerimônia nos anos de 2017 e 2018. No ano passado, a função ficou com Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes.

A premiação também contará com apresentações musicais. Rihanna volta aos palcos mais uma vez para cantar a música 'Lift Me Up', tema do filme 'Pantera Negra: Wakanda Para Sempre' (2022). A faixa, inclusive, está concorrendo ao Oscar de Melhor Canção Original e é apontada pela crítica especializada como a favorita para vencer a categoria.

Quem também sobe ao palco são os cantores indianos Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava, que apresentam a faixa 'Naatu Naatu', canção original do fime 'RRR: Revolta, rebelião, revolução'. Também sobem ao palco as cantoras Sofia Carson e Diane Warre para apresentarem a faixa 'Applause', tema de 'Tell It Like a Woman'.

David Byrne, Son Lux e Stephanie Hsu apresentam juntos a faixa 'This is a life', do filme 'Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo'. Já Lady Gaga, que concorre com a faixa 'Hold My Hand' por 'Top gun: Maverick', não se apresentará conforme esperado pelos seus fãs.

9 filmes indicados ao Oscar 2023 para assistir na Netflix

Como assistir o Oscar na TV?

Se você quiser assistir ao Oscar na TV ao vivo, sintonize a TNT, canal fechado disponível para assinantes de TV à cabo.

Pela TV nos canais:

NET: 151

NET HD: 651

Vivo TV: 657

Vivo TV HD: 648

SKY: 108

SKY HD: 508

Claro TV: 151

Claro TV HD: 651

Oi TV: 48

Oi TV HD: 548

Como transmitir o Oscar de 2023 online gratuitamente

Graças aos serviços de streaming de TV ao vivo e aos canais de TV de dispositivos inteligentes, é possível assistir ao Oscar de 2023 online pelo HBO Max, seja pelo smartphone ou computador, ou ainda pelo o aplicativo para iOS ou Android; O plano custa entre R$ 27,90 por mês ou R$ 239,90 pelo plano anual.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Academy (@theacademy)

Quem são os indicados ao Oscar?

Confira a lista de filmes indicados na principais categorias.

Melhor Filme do Oscar 2023

Nada de Novo no Front

Avatar: O Caminho da Água

Os Banshees de Inisherin

Elvis

Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Os Fabelmans

Tár

Top Gun: Maverick

Triângulo da Tristeza

Entre Mulheres

Melhor direção

Martin McDonagh, por Os Banshees de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Steven Spielberg, por Os Fabelmans

Todd Field, por Tár

Ruben Östlund, por Triângulo da Tristeza

Melhor ator

Austin Butler, por Elvis

Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin

Brendan Fraser, por A Baleia

Paul Mescal, por Aftersun

Bill Nighy, por Living

Melhor Atriz

Cate Blanchett, por Tár

Ana de Armas, por Blonde

Andrea Riseborough, por To Leslie

Michelle Williams, por Os Fabelmans

Michelle Yeoh, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Ator Coadjuvante do Oscar 2023

Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inisherin

Brian Tyree Henry, em Causeway

Judd Hirsch, em Os Fabelmans

Berry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin

Ke Huy Quan, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Melhor Atriz Coadjuvante

Angela Bassett, por Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Hong Chau, por A Baleia

Kerry Condon, por Os Banshees de Inisherin

Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

Stephanie Hsu, por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo

O filme sul-coreano Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo (2022) lidera a lista com 11 indicações, incluindo as categorias de Melhor Filme, Melhor Atriz (Michelle Yeoh), e Melhor Direção (Daniels).

O segundo longa-metragem com o maior número de indicações é Nada de Novo no Front (2022), filme alemão lançado na Netflix, e Os Banshees de Inisherin.