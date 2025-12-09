Prêmio Multishow 2025: assistir ao vivo a premiação
Saiba como assistir a premiação
O Prêmio Multishow será transmitido ao vivo na noite desta terça-feira, 9 de dezembro. Kenya Sade e Tadeu Schmidt comandam a festa que acontece no Rio de Janeiro e conta com a presença de dezenas de estrelas da música brasileira. Confira o prêmio Multishow 2025 e como assistir ao evento ao vivo.
Onde assistir a premiação?
O prêmio Multishow 2025 será transmitido pela televisão e internet. O Prêmio conta com 23 categorias ao todo.
TV nos canais: Claro TV – 42 e 542 (HD)
Net – 42 e 542 (HD)
Oi TV – 42 e 542 (HD)
SKY – 42 e 442 (HD)
Vivo – 42 e 822 (HD)
Pela internet
1- Acesse o Globoplay no navegador de seu smartphone ou computador. Se preferir, baixe o aplicativo na App Store, para iOs, ou Google Play, para App Store.
2- Clique no canto superior direito na página inicial para fazer login ou se cadastrar. Apenas assinantes do pacote Globoplay +canais ao vivo tem acesso ao sinal do Multishow.
3- Coloque seu e-mail e senha para entrar na plataforma. Os internautas que estiverem acessando a plataforma pela primeira vez precisam fazer um novo cadastro e assinarem o plano Globoplay +canais. Também é possível acessar a plataforma usando contas do Facebook, Google ou Apple.
4- Feito o cadastro ou o login, volte para a tela inicial e clique em ‘Agora na TV’ e depois em ‘Multishow’.