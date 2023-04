20 filmes perfeitos para assistir na Páscoa de 2023

A páscoa é uma boa época para dar um presente especial de chocolate para quem se ama, refletir e passar tempo com a família. Pensando nisso, selecionamos uma lista de filmes que você pode assistir na páscoa enquanto descansa o feriado prolongado em casa.

Em 2023, a data comemorativa religiosa marca o próximo domingo, dia 9 de abril. No dia 7 se comemora a sexta-feira da paixão e no dia seguinte o sábado de aleluia.

Hop: Rebelde sem Páscoa | filmes para assistir na Páscoa

Para quem busca por um filme de páscoa, Hop: Rebelde Sem Páscoa é uma opção. O longa metragem de 2011 traz os atores James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco e Elizabeth Perkins em uma aventura do sucessor do coelho da páscoa em Hollywood.

Na trama, júnior é filho do coelho da páscoa, que quer que o herdeiro siga seus passos e um dia assuma seu lugar. O problema é que o garoto não quer fazer isso na vida e tem o sonho de se tornar um baterista em uma grande banda de rock.

Onde assistir: Globoplay, Youtube Filmes, Google Play Filmes e Amazon Prime Video (paga alugar)

A Origem dos Guardiões é boa pedida para assistir na páscoa

A Origem dos Guardiões traz o coelinho da páscoa e outros seres simbólicos conhecidos no mundo todo de forma bem diferente. Na animação de 2012, Papai Noel, Fada do Dente, Sandman e o próprio coelhão fazem parte de um grupo que tenta manter a inocência das crianças e a continuedade das lendas infantis.

O problema é o Bicho Papão, Breu, quer acabar com os sonhos de todos e destruir o que estiver na sua frente. Os guardiões então ganham o reforço de Jack Frost na batalha.

Onde assistir: Netflix e Amazon Prime Video (paga alugar)

Pedro Coelho | filmes para assistir na Páscoa

O filme Pedro Coelho também traz o animal símbolo desta data comemorativa como protagonista. Nesta produção de 2018, o clássico personagem literário briga contra o Sr. McGregor (Domhnall Gleason) por um tesouro que está enterrado em um jardim proibido. A situação se intensifica quando eles também disputam pela atenção de uma vizinha que ama animais, Bea (Rose Byrne).

Onde assistir: Itune, Google Play Filmes, Youtube Filmes e Amazon Prime Video (paga alugar)

Pedro Coelho 2: O Fugitivo

E para quem assistir Pedro Coelho nesta páscoa e gostar, a boa notícia é que o longa-metragem sobre o abelhudo tem continuação. Em Pedro Coelho 2: O Fugitivo, continuação de 2021, o famoso personagem literário volta em mais uma aventura. Agora, Bea e Thomas criam uma família improvisada com Pedro e os coelhos.

O problema é que o travesso Pedro se aventura para fora do jardim e então sua família precisa se arriscar para encontrá-lo.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Youtube Filmes, Itunes e Google Play Filmes

O Cachorro que Salvou a Páscoa

Outra produção entre os filmes de páscoa que vai agradar a criançada é O Cachorro que Salvou a Páscoa, de 2014. A história mostra Zeus, um cachorro que vai ficar no hotel animal de Alice (Beverley Mitchell), enquanto sua família, os Bannister, partem para um cruzeiro durante a páscoa.

A situação de Alice fica feia quando sua concorrente Cressida (Catherine Hicks) tenta sabotar o negócio, que tem sido próspero. Zeus então entra em ação para salvar o dia.

Onde assistir: Looke

A Paixão de Cristo | filmes para assistir na Páscoa

Como o feriado representa a ressurreição de Jesus para os religiosos, nada melhor que conferir uma produção que fala sobre o assunto. Em A Paixão de Cristo, de 2004, dirigido por Mel Gibson, estrelado por Jim Caviezel e que concorreu a três Oscars, o público acompanha as últimas 12 horas de vida de Cristo.

A trama segue os passos de Jesus durante a última ceia até a crucificação.

Onde assistir: Star+

Ressurreição

Ressurreição, de 2016, é outro longa-metragem que retrata a morte e ressurreição de Cristo. O longa tem como protagonista o ator Joseph Fiennes, que vive o centurião romano agnóstico Clavius. A história é narrada pelos olhos do militar e seu assistente Lucius (Tom Felton).

A dupla tem como missão desvendar o mistério sobre o que aconteceu com Jesus após a crucificação e sepultamento, para provar que a suposta ressurreição comentada por todos não passa de boatos. Porém, conforme avançam na investigação, acabam esbarrando em informações difíceis de acreditar.

Onde assistir: Netflix, Google Play Filmes e Youtube Filmes

O Senhor dos Milagres

Ainda sobre o assunto do ressurgimento de Jesus após a crucificação, o público pode conferir a animação em stop motion O Senhor dos Milagres. A produção traz um retrato completo da vida de Jesus Cristo, ensinamentos, peregrinação e milagres.

Onde assistir: Youtube

É o Beagle da Páscoa, Charlie Brown | filmes para assistir na Páscoa

Neste filme curta-metragem de 1974 da turminha de um dos cachorros mais famosos do mundo, Snoopy, Charlie Brown e sua turminha se preparam para a comemoração da páscoa, mas claro que nem tudo sai como planejado.

Linus acredita que o beagle da páscoa irá trazer ovos para todos, mas nem todo mundo pensa assim. Por isso, Patty Pimentinha e Marcie resolvem colocar a mão na massa.

Onde assistir: Apple TV+

Desfile de Páscoa

Com os aclamados atores Fred Astaire e Judy Garland, Desfile de Páscoa, de 1948, traz uma história cativante entre os filmes para assistir nesta data. Na trama, o dançarino Don Hewes (Astaire), perde sua parceira de longa data Nadine (Ann Miller). Ele então se propõe a mostrar que era a parte mais talentosa dos dois e escolhe uma corista (Garland) para treinar e subir ao seu lado nos palcos.

Onde assistir: Youtube Filmes

Chocolate é um dos filmes da lista

Claro que em uma lista de filmes para assistir durante a páscoa não podia faltar algo que envolvesse chocolate. Nesta obra de 2000 com Johnny Depp, Judi Dench e Juliette Binoche, muita paixão e romance é abordada junto a esta delícia.

Na trama, uma pacata cidade rural da França muda totalmente depois que Vianne Rocher (Juliette Binoche), mãe solo do pequeno Anouk Rocher (Victorie Thivisol), se muda para lá e abre em frente a uma igreja uma loja de chocolate que funciona todos os dias, inclusive durante a quaresma, o que pode lhe acarretar em problemas e preconceitos.

Onde assistir: Youtube Filmes

A Fantástica Fábrica de Chocolate Original (1971)

E falando em chocolate, nada melhor do que conferir uma das obras mais deliciosas sobre o assunto, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Adaptação do livro do badalado autor infantil Roald Dahl, a produção de 1971 foi a primeira entre os filmes sobre a trama a trazer o marcante personagem Willy Wonka para o público.

Nesta obra, o excêntrico dono da fábrica é vivido pelo ator Gene Wilder e o doce garotinho Charlie foi papel de Peter Ostrum.

A história todo mundo conhece, um alvoroço é causado depois que Wonka espalha bilhetes premiados em seus chocolates mundo afora e promete um carregamento vitalício a quem encontrá-los. Charlie, de uma família muito pobre, encontra um deles e muda totalmente de vida.

Onde assistir: HBO Max, Youtube Filmes, Itunes e Google Play Filmes

A Fantástica Fábrica de Chocolate Remake

E depois de assistir a versão original, já é possível emendar também na maratona o remake A Fantástica Fábrica de Chocolate. Nesta versão dirigida por Tim Burton, o visual da fábrica é mais sombrio e os números musicais dos Oompa-Loompa ainda mais elaborados. No lugar de protagonistas estão os atores Johnny Depp, como Wonka, e Freddie Highmore como o pequeno Charlie.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Youtube Filmes, Itunes e Google Play Filmes

Ursinho Pooh - A Pascoa de Guru

Ursinho Pooh - A Pascoa de Guru traz mais uma aventura do amado bichinho e sua turma. Na animação de 2004, Pooh e Tigrão só querem saber de se divertir e brincar na primavera, mas o Coelho quer que todos fiquem em cada até que a limpeza completa esteja terminada. Algo, ou alguém, deve então tentar fazer o abelhudo mudar de ideia.

Onde assistir: Disney+

Turma da Mônica - Um Conto de Páscoa

De onde vem a páscoa e por que as pessoas comem ovos de chocolate na data comemorativa? No especial de páscoa da Turma da Mônica de 2011, Mauricio de Sousa e a turminha do Limoeiro contam histórias desta época especial, trazendo uma lenda que poucos conhecem.

Onde assistir: Youtube e Looke

A boa notícia é que o conto completo está disponível no canal oficial da Turma da Mônica no Youtube.

O Príncipe do Egito | filmes para assistir na Páscoa

Diferente dos cristãos, para os judeus, a páscoa é a comemoração do êxodo do povo hebreu no Egito, depois de 400 anos de escravidão na terra do faraó. A animação O Príncipe do Egito, de 1998, traz essa história mostrando o famoso personagem bíblico Moisés.

Onde assistir: Netflix, Telecine e Amazon Prime Video (para alugar)

Funny Little Bunnies - Coelhos Engraçadinhos

Neste curta-metragem de animação lançado em 1934, as crianças podem acompanhar a história dos coelhos da páscoa. A história mostra os animais se preparando para a data comemorativa e preparando os presentes e enchendo cestas especiais.

Onde assistir: Youtube

Miss Potter

Miss Potter conta a história de Beatrix Potter, a criadora do popular personagem infantil Pedro Coelho, por isso é uma boa ideia para deixar na sua lista de filmes para assistir nesta páscoa. Estrelado pela atriz Renée Zellweger, este filme de 2006 mostra os obstáculos enfrentados pela autora.

Onde assistir: Google Play Filmes

Frangoelho e o Hamster das Trevas | filmes para assistir na Páscoa

Frangoelho e o Hamster das Trevas é um dos mais recentes da lista de filmes para ver na páscoa e pode agradar a criançada, ao trazer um protagonista meio coelho, meio frango muito corajoso e de bom coração. O animalzinho protagonista parte em uma missão inesperada em que ele pode encontrar um tesouro ainda e ainda salvar o reino animal.

Onde assistir: Netflix

Turma da Mônica em Especial de Páscoa

Quase dez anos após o Turma da Mônica - Um Conto de Páscoa, a Mauricio de Sousa produções lançou mais uma animação especial de páscoa da turminha mais amada do país. Em Turma da Mônica em Especial de Páscoa, de 2020, Mônica, Cebolinha, Magali e o resto da turma se reúne para contar história de coelhinhos.

Onde assistir: Amazon Prime Video

