Qual foi a audiência do debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro?

Qual foi a audiência do debate da Globo entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O debate entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), exibido pela TV Globo na sexta-feira (23), registrou números de audiência que chamaram a atenção do mercado televisivo. O desempenho da transmissão foi comparado ao de partidas da Copa do Mundo, segundo informações publicadas pela coluna Outro Canal, da Folha de S.Paulo.

O confronto foi o último debate entre os dois candidatos antes do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25). Transmitido após o Jornal Nacional, o programa colocou os adversários frente a frente em um momento decisivo da campanha, quando cada declaração pode repercutir entre os eleitores.

Qual foi a audiência do debate da Globo?

A audiência do debate entre Lula e Flávio Bolsonaro entrou em evidência pela comparação com os índices alcançados por jogos da Copa do Mundo, um dos eventos que tradicionalmente mobilizam grandes públicos diante da televisão.

Os números ajudam a dimensionar o alcance da transmissão em uma noite de forte interesse político. Em disputas presidenciais, os debates costumam atrair espectadores interessados nas propostas, nas críticas e nas respostas dos candidatos, especialmente nos dias que antecedem a votação.

Para saber o desempenho exato do programa, porém, é necessário consultar os números informados pela coluna da Folha de S.Paulo. O dado específico de audiência não pôde ser confirmado de forma independente nesta apuração e, por isso, não deve ser estimado.

O encontro foi mediado pelo jornalista César Tralli e reuniu os dois candidatos à Presidência em uma transmissão ao vivo. A dinâmica permitiu que Lula e Flávio Bolsonaro apresentassem argumentos, questionassem o adversário e defendessem suas posições sobre temas nacionais.

Além da repercussão política, o debate também despertou interesse pelo desempenho da Globo na disputa pela atenção do público. A comparação com a Copa do Mundo evidencia como grandes acontecimentos políticos podem ocupar espaço relevante na programação televisiva.

Com a votação marcada para domingo (25), o confronto encerrou a rodada de debates entre os candidatos antes da decisão nas urnas.