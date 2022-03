Qual jogo vai passar na Globo hoje, quarta-feira (23/3)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? A emissora transmite na faixa da tarde e também a noite dois jogos nesta quarta-feira, 23 de março de 2022, em confrontos das semifinais em campeonatos estaduais pela temporada. Dessa maneira, confira a programação completa da Globo e como assistir ao vivo.

Qual é o jogo que vai passar na Globo hoje?

Hoje, a Rede Globo de Televisão vai exibir dois jogos em sua grade de programação. O confronto entre Caldense e Atlético Mineiro, na semifinal do Campeonato Mineiro, e o duelo entre Grêmio e Internacional no Campeonato Gaúcho ao vivo.

O primeiro jogo vai acontecer a partir das 16h30, pelo horário de Brasília, para o estado de Minas Gerais. Entretanto, a partida também vai contar com a transmissão do SporTV e Premiere, canais disponíveis em operadoras de TV por assinatura.

No canal aberto, Rogério Corrêa será o narrador com comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo. Já na TV fechada, Jader Rocha vai comandar com comentários de Ana Thaís Matos e Grafite.

Caldense x Atlético-MG

Horário: 16h30

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo (Minas Gerais), SporTV e Premiere

Narração: Rogério Corrêa e comentários de Fábio Júnior, Henrique Fernandes e Janette Mara Arcanjo. No SporTV vai ser narração de Jader Rocha e comentários de Ana Thaís Matos e Grafite.

Qual outro jogo vai passar na Globo hoje? Do outro lado, o clássico GreNal entre Grêmio e Internacional será realizado a partir das 22h15, pelo horário de Brasília, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, na partida de volta da semifinal no Campeonato Gaúcho. Com transmissão exclusiva, a RBS TV transmite ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul. Luciano Périco será o narrador com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier na RBS.

Entretanto, o SporTV e o Premiere, canais da TV paga, também retransmitem a partida.

Grêmio x Internacional

Horário: 22h15

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Globo (Rio Grande do Sul), SporTV e Premiere

Narração: Luciano Périco com comentários de Maurício Saraiva e Diogo Olivier na Globo

Programação da Globo hoje

Confira a programação da Rede Globo nesta quarta-feira. É importante ressaltar que a programação sofre alterações de acordo com cada estado, em questão no Rio Grande do Sul e Minas Gerais.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

111:45 Jornal Local

12:50 Globo Esporte

13:24 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:45 Sessão da Tarde – Uma Amizade Inesperada / Futebol (MG)

17:19 Vale A Pena ver De Novo – O Clone

18:30 Além da Ilusão

19:10 Jornal Local

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar Ao Sol

22:15 BBB / Futebol (RS)

01:10 Jornal da Globo

01:45 Conversa com Bial

+ Que horas é o jogo do Corinthians x Guarani em Itaquera pelo Paulistão