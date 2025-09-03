Cinema & TV

Quando Sabina Simonato volta ao Bom Dia SP?

Jornalista está de férias

Escrito por Anny Malagolini
Quando Sabina Simonato volta a trabalhar Foto: reprodução

Como o público de casa já sabe, Sabina Simonato, a apresentadora do Bom Dia SP, está de férias. A jornalista está sendo substituída por Tiago Scheuer enquanto aproveita os dias de folga, e apesar do profissional ser bem recebido pelo telespectador, fomos atrás da data de volta da global.

Por onde anda Sabina Simonato?

Sabina Simonato foi curtir as férias fora do Brasil, como revelou um vídeo da apresentadora nas redes sociais. Na ocasião, ela aparece em estacionamento com carros que não têm no país, onde aparece parabenizando um amigo pelo aniversário.

Dependendo de quantos dias vai ter suas férias, a jornalista volta para o Bom Dia SP entre os dias 15 e 22 de setembro.

Em meio a mudanças no jornalismo da TV Globo, Sabina Simonato deve continuar no matinal paulistano, mas corre nos bastidores que a profissional pode entrar no rodízio do Jornal Hoje.

Enquanto isso, William Bonner se despede do Jornal Nacional para assumir, a partir do ano que vem, a apresentação do Globo Repórter ao lado de Sandra Annenberg.

Renata Vasconcellos e César Tralli assumem a bancada do JN. O jornalista Tiago Scheuer será âncora do Hora Um. Por fim, Roberto Kovalick sai da madrugada e assume o Jornal Hoje.

