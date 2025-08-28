Sem apresentar o Bom Dia, Sabina Simonato saiu da Globo?

O público do Bom Dia São Paulo já está sentindo falta da jornalista Sabina Simonato. A profissional, que substituiu Rodrigo Bocardi após ser demitido, se tornou âncora do jornal matina, mas está sumida há alguns dias. A boa notícia para os fãs é que a apresentadora de 40 anos vai voltar.

Quando Sabina Simonato volta?

Na segunda-feira, Tiago Scheuer assumiu temporariamente o posto de âncora principal do Bom Dia SP. E para quem esteve preocupado com a jornalista, ela não saiu do programa. Sabina Simonato está de férias e vai passar duas semanas longe da atração para curtir alguns dias longe dos estúdios da Globo.

Sabina Simonato foi a responsável por substituir o apresentador no primeiro Bom Dia São Paulo após o anúncio da demissão por descumprimento de “normas éticas” da TV Globo. A previsão do tempo, por sua vez, passou a ser conduzida por Tiago Scheuer.

Na emissora desde 2010, Sabina iniciou a carreira em afiliadas no interior de São Paulo antes de chegar aos telejornais locais da capital, onde atuou como repórter e, mais tarde, apresentadora.

Antes de integrar o Bom Dia São Paulo, foi repórter de diferentes programas jornalísticos da casa e também participou do quadro Radar SP, no telejornal matinal.

A jornalista divide a bancada do Bom Dia SP com Rodrigo Bocardi desde 2017, participando das informações ao vivo e das apurações transmitidas aos telespectadores.

Com a saída de Gloria Vanique em 2020, Simonato ganhou ainda mais espaço, passando a assumir o comando do telejornal nas ausências do então apresentador titular.