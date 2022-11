Que horas começa a Hora do Faro com Kerline Cardoso? (27/11)

Que horas começa a Hora do Faro com Kerline Cardoso? (27/11)

Neste domingo, 27, Kerline, a eliminada da semana de A Fazenda 2022, participa do quadro Última Chance no programa apresentado por Rodrigo Faro. A cearense responderá as perguntas feitas pelos jornalistas convidados e distribuirá plaquinhas para os peões que restaram no jogo. Veja que horas começa a Hora do Faro hoje.

Que horas começa a Hora do Faro neste domingo, 27/11

A Hora do Faro começa às 15h45, horário de Brasília, na Record, logo após o Cine Maior. O programa fica no ar até às 19h45, seguido do Domingo Espetacular.

Kerline Cardoso é a convidada de hoje do quadro A Fazenda - Última Chance. A cearesense foi eliminada na 10ª roça do reality show, com apenas 23,18% dos votos. Ela perdeu a disputa contra Bárbara Borges e Moranguinho, que permaneceram na competição.

A ex-BBB, e agora ex-Fazenda, responderá as perguntas feitas pelos jornalistas. Kerline também participará da' 'máquina da verdade', para que o público se certifique de que ele está sendo honesto em suas respostas.

Há também o momento da distribuição de plaquinhas para os peões que continuam na sede. De acordo com as informações divulgadas pela Record, a ex-peoa chamou Pétala Barreiros de "sombra", "invejosa", "papagaio", entre outras. Já Deolane Bezerra também recebeu vários adjetivos, entre eles "pirata", "tirana" e "senhora do sofá".

Moranguinho também não escapou das críticas. A dançarina foi chamada de "generosa" e "carinhosa", mas também de "envenenada" e "equivocada". Já Bárbara Borges recebeu elogios e ficou com as plaquinhas de “fada sensata”, “justa”, “correta” e “guerreira”.

Como assistir a Hora do Faro com Kerline?

TV: sintonize no canal aberto da Record em que horas começa a Hora do Faro.

Internet: o Playplus, que pode ser acessado em computadores ou smartphones, disponibiliza o sinal da Record gratuitamente. Siga os passos:

Passo 1: acesse o Payplus no navegador de seu computador ou smartphone (https://www.playplus.com/) ou baixe o aplicativo na App Store para iOS ou Google Play para Android;

Passo 2: clique em ''faça um teste grátis' e opte pela opção 'play gratuito';

Passo 3: insira os dados solicitados pelo sistema para se cadastrar. Será necessário informar nome, data de nascimento, e-mail e criar uma senha;

Passo 4: na página inicial, clique em 'no ar' para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo.

O que tem na Fazenda hoje?

Aos domingos, o público acompanha apenas os principais momentos da convivência entre os peões. O reality show começa às 23h, horário de Brasília, e tem duração de apenas 15 minutos.

A Prova de Fogo é gravada nas tardes de domingo, mas apenas os assinantes do PlayPlus conseguem acompanhar flashes da competição ao vivo já que os melhores momentos vão ao ar somente na edição de segunda-feira. O vencedor da disputa se torna o dono dos poderes do lampião da semana, que serão lidos na formação de roça de terça.

A 11ª roça, inclusive, será falsa pela primeira vez na história do programa. Ou seja, o escolhido pelo público não será eliminado de fato. Mais detalhes serão divulgados pela apresentadora Adriane Galisteu nos próximos dias.

Domingo: convivência entre os peões (gravada);

Segunda-feira: exibição da Prova de Fogo e decisão da baia (gravada);

Terça-feira: formação de roça (ao vivo);

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro (ao vivo);

Quinta-feira: eliminação (ao vivo);

Sexta-feira: flash da festa (ao vivo);

Sábado: melhores momentos da festa (gravado).

A Fazenda 2022 termina em 15 de dezembro, quinta-feira. Apenas quatro peões vão chegar até o último dia do reality show e competir pelo prêmio de R$1,5 milhão. O vencedor será escolhido pelo público através de uma votação no R7, como de costume.

Ainda brigam pelo prêmio: André Marinho, Bárbara Borges (atriz), Bia Miranda, Deolane Bezerra (advogada); Moranguinho, Iran Malfitano, Pelé Milflows e Pétala Barreiros. O elenco segue dividido entre os times A e B.