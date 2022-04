Quem é o novo Louro José do Mais Você? Pássaro misterioso apareceu no programa - Foto: Reprodução/Globo

Quem é o novo Louro José no Mais Você com Ana Maria Braga

No Mais Você de terça-feira, 5 de abril, o público conheceu o suposto novo companheiro de Ana Maria Braga. O papagaio surgiu no ao vivo do programa, revelou que é neto da apresentadora e armou a maior confusão, relembrando as peripécias do saudoso Tom Veiga. Mas afinal, quem é o novo Louro José?

Quem é o novo Louro José?

O chamado novo Louro José é, na verdade, filho do famoso papagaio do Mais Você e a identidade do personagem deve ser revelada por Ana Maria Braga ainda essa semana.

O jovem papagaio deu às caras pela primeira vez no programa de hoje (5). Durante momentos de bom humor, o personagem conversou com o repórter Fabrício Battaglini, pois não estava conseguindo passar pela portaria dos estúdios da Globo, e revelou que é filho do antigo Louro José e agora será a companhia da apresentadora, sua avó.

“Ele é um papagaio, mas até ser filho do meu filho tem um longo caminho a se percorrer. Vamos ver se amanhã a gente conversa com ele”, disse a apresentadora, criando um mistério sobre o novo integrante do matinal.

Segundo a colunista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, os testes para a escolha do novo Louro José começaram no segundo semestre de 2021.

Reação do público nas redes sociais

A estreia do personagem em homenagem a Louro José, eternizado por Tom Veiga, levou a Ana Maria Braga ao assunto mais comentado do Twiitter.

Muita gente em casa também se emocionou com a chegada do novo Louro José e as lembranças de Tom Veiga. “Ana Maria chorando falando do Tom e do novo louro (filho do Louro José) é um sentimento de uma mãe que perdeu um filho e uma mãe que ganha uma nova alegria. Quebrou meu coração, tô chorando aqui sim”, comentou um fã.

Conheça o novo Louro José:

🚨 ATENÇÃO! O filho do Louro José será o novo companheiro da Ana Maria Braga no Mais Você! O que acharam do ícone? 🥺❤️ #MaisVoce pic.twitter.com/eEnR6d9nS7 — POPTime (@siteptbr) April 5, 2022

Tom veiga

O Mais Você não conta com a presença de Louro José na bancada do programa desde novembro de 2020, quando Tom Veiga morreu vítima de um AVC (acidente vascular cerebral), aos 47 anos.

Ao lado de Ana Maria Braga por 20 anos, o personagem se tornou um dos maiores ícones da história da televisão brasileira.

Agora, com um novo Louro José, Ana Maria Braga voltou a chorar e lembrar do colega Tom Veiga durante o programa de estreia do novo boneco. “Essa situação mexe muito comigo né, porque é uma lembrança importante na minha vida”, comentou Ana Maria.

