Quem está na 11ª roça: Black, Jaque, Nadja e Yuri se dão mal

Os peões se reuniram novamente na área externa nesta terça-feira, 5, para formarem a 11ª roça do reality show, na noite de terça-feira, dia 5 de dezembro. Black, Jaque, Nadja ou Yuri se deram mal desta vez, após uma votação marcada por discussões.

A formação da 11ª roça começou com a leitura dos Poderes da Chama por Radamés Furlan, que venceu a Prova de Fogo. O jogador de futebol optou por ficar com o pergaminho da cor branca para si e entregou a Chama laranja para Shay. O poder do rapaz era: "imunize um peão da sede na votação".

Em seguida, Adriane Galisteu perguntou a Tonzão Chagas sobre sua indicação à roça. Como previsto, o cantor mandou Cezar Black para a berlinda, retribuindo o voto da semana passada. Para quem não se lembra, o enfermeiro havia indicado o artista para a votação popular, mas ele escapou ao vencer a Prova do Fazendeiro.

Jaquelline foi a mais votada pelos peões e puxou Yuri. Radamés sobrou no resta um, mas se livrou da roça graças ao poder do lampião. A chama branca permitia a troca do terceiro ou quarto roceiro. No lugar, o jogador escolheu Nadja.

Como foi a formação de roça?

Quem votou em quem na 11ª roça

Shayan Haghbin votou em Lily

Nadja Pessoa votou em Jaquelline

Radamés Furlan votou em Nadja

WL Guimarães votou em Jaquelline

Yuri Meirelles votou em Jaquelline

André Gonçalves votou em Nadja

Cezar Black votou em Nadja

Jaquelline votou em Najda

Lily Nobre votou em Jaquelline

Márcia Fu votou em André

Total: 4 votos para Jaquelline e 4 para Nadja, com desempate de Tonzão contra Jaque.

Quem foi vetado da Prova do Fazendeiro?

Yuri está fora da Prova do Fazendeiro após ser vetado por Radamés. Sendo assim, apenas os outros três roceiros disputam o chapéu amanhã.

Os roceiros se dirigem ao Provódromo, onde enfrentarão um desafio que pode envolver habilidade, agilidade ou sorte - os detalhes normalmente são divulgados na parte da tarde pela produção do programa. Quem vencer escapa da roça e fica com o chapéu mais cobiçado de Itapecerica da Serra. O mandachuva também ganha o privilégio de indicar um rival à roça na próxima semana.

A Prova do Fazendeiro é a única oportunidade que os confinados têm de deixar a votação popular e garantir mais uma semana na competição. Geralmente, o veto costuma render mais 'fogo no feno' entre os famosos, que costumam reagir mal ao ficarem de fora.

Quem ainda está em A Fazenda?

Onze peões seguem na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, que será entregue em 21 de dezembro, quinta-feira, data da grande final de A Fazenda 15. A audiência escolherá quem entre os quatro finalistas merece levar o valor milionário para casa através de mais uma votação popular. Continuam no programa:

Mulheres: Lily Nobre (filha de Dudu Nobre); Márcia Fu (jogadora do vôlei); Jaquelline (ex-BBB) e Nadja Pessoa (influenciadora digital).

Homens: André Gonçalves (ator); Cezar Black (ex-BBB); Radamés Furlan (jogador de futebol); Sander Mecca (cantor); Shayan Haghbin (ex-Casamento às Cegas); Tonzão Chagas (cantor); WL Guimarães (influenciador digital) e Yuri Meirelles (modelo).

