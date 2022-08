Quem saiu do Masterchef 2022: Melina é a 13ª eliminada

Quem saiu do Masterchef 2022 na terça-feira, 16 de agosto, foi Melina após perder a prova de eliminação ao preparar uma receita mexicana. Essa foi a 13ª eliminação da edição.

A cozinheira Melina foi quem saiu do Masterchef na terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Apesar dos elogios a trajetória da cozinheira ao longo do programa, ela não passou pelo crivo dos chefs Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo após entregar uma receita mexicana distante do que a prova exigia.

Agora, Lays, Fernanda, Rafael e Renato continuam no programa.

Na primeira prova da noite, os participantes precisaram harmonizar um prato com uma xícara de café. Para isso, cada um recebeu um tipo diferente da bebida, e Renato levou a melhor da noite e foi direto para o mezanino.

Já na prova de eliminação, o quarteto precisou fazer uma receita com a fusão da comida brasileira e mexicana, mas que tivesse o “mole” – um molho genuinamente mexicano – como ingrediente obrigatório.

Quem saiu do Marterchef e nos demais programas até agora:

Primeiro episódio – Fernanda (participante voltou com a repescagem)

Segundo episódio – Genesca

Terceiro episódio – Mitiko

Quarto episódio – Larissa

Quinto episódio – Adílio

Sexto episódio – Mário

Sétimo episódio – Daniel

Oitavo episódio – Bruno

Nono episódio – Repescagem

Décimo episódio – Paraskevi

Décimo primeiro episódio – Edleide

Décimo segundo episódio: Fernando

Décimo terceiro episódio: Jasin

Assista a eliminação de quem saiu do Masterchef 2022:

Quando acaba o Masterchef Brasil 2022?

A final do Masterchef 2022 deve ocorrer em setembro. Por enquanto, seis participantes restam na competição: Lays, Rafael, Renato, Fernanda (voltou com a repescagem), e Fernando. Ao longo das próximas semanas, mais alguns serão eliminados, até que restarão apenas os finalistas da edição. No último episódio, o resultado do campeão é revelado ao vivo nos estúdios da Band e a presença de todos os participantes da temporada é garantida.

A premiação da 9ª temporada do reality culinário inclui R$ 300 mil em dinheiro, produtos da marca patrocinadora Britânia, um home bar completo e curso de mixologia de harmonização de receitas com drinks da Johnnie Walker, mais um curso completo de gastronomia na Le Cordon Bleu, além do cobiçado troféu do programa.

