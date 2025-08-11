Cinema & TV

Raquel fica pobre de novo em Vale Tudo após plano de Odete

Raquel vai perder a sociedade de Celina

Escrito por Anny Malagolini
Raquel fica pobre de novo em Vale Tudo © Divulgação/TV Globo

O sonho de Raquel está prestes a chegar ao fim. A empresária vai assistir seu negócio ruir após um plano de Odete Roitman, que levará a Paladar à falência. Sem dinheiro, a mãe de Maria de Fátima não vai ter escolha e voltará a vender sanduíches na praia. Celina e Heleninha assistirão a cena.

Por que Raquel fica pobre?

A decadência dos negócios de Raquel, especialmente a Paladar, é arquitetada por Odete Roitman com ajuda de Maria de Fátima. Na primeira tentativa de arruinar a namorada de Ivan, a dona da TCA, através do seu amante, vai envenenar as maioneses produzidas pela Paladar. O plano falha, mas Maria de Fátima descobre que Celina está por trás da empresa, o que é uma ofensa para a irmã.

Como Maria de Fátima não morre de amores por Celina, ainda mais depois que a tia de Afonso descobriu que sua gravidez não é do sobrinho, a filha de Raquel decidirá se vingar. Ela vai contar para Odete que Celina é sócia da Paladar e que investiu seu dinheiro no negócio, desmentindo a história da doação do montante.

Odete Roitman ficará maluca, mas desenhará um novo plano. Depois de humilhar a irmã, ela vai comprar a parte de Celina, e será dona da maior parte da empresa. Para isso, Odete chantageia Celina dizendo que se não vender sua parte no buffet, contará para Heleninha que ela é sócia de Raquel.

Celina cede e Odete decide liquidar a Paladar, deixando Raquel e Poliana no olho da rua. Os dois ficarão apenas com as dívidas do negócio.

O plano da vilã da certo e deixa Raquel pobre de novo. A mocinha então volta a vender sanduíches na praia, mas sem sorte, dá de cara com Heleninha e Celina. Chuva de climão. A ideia de Odete é que Ivan volte para a filha, sabendo que o moço é interesseiro e não deve se animar com a namorada trabalhando na informalidade.

As cenas fazem parte da reta final da trama. A novela Vale Tudo deve chegar ao fim no mês de outubro de 2025.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Sessão da Tarde da semana traz sucessos de 11 a 15 de agosto

Ao vivo: onde assistir o jogo do Almería x Al Nassr no amistoso (10/08/25)

Temperatura Máxima exibe o filme Arranha-Céu no Dia dos Pais

Onde assistir ‘Sexta-feira muito louca’ de 2003?

Quem saiu do Chef de Alto Nível: Lucas é eliminado

Quando sai a segunda parte de Wandinha 2?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes