Raquel fica pobre de novo em Vale Tudo após plano de Odete

O sonho de Raquel está prestes a chegar ao fim. A empresária vai assistir seu negócio ruir após um plano de Odete Roitman, que levará a Paladar à falência. Sem dinheiro, a mãe de Maria de Fátima não vai ter escolha e voltará a vender sanduíches na praia. Celina e Heleninha assistirão a cena.

Por que Raquel fica pobre?

A decadência dos negócios de Raquel, especialmente a Paladar, é arquitetada por Odete Roitman com ajuda de Maria de Fátima. Na primeira tentativa de arruinar a namorada de Ivan, a dona da TCA, através do seu amante, vai envenenar as maioneses produzidas pela Paladar. O plano falha, mas Maria de Fátima descobre que Celina está por trás da empresa, o que é uma ofensa para a irmã.

Como Maria de Fátima não morre de amores por Celina, ainda mais depois que a tia de Afonso descobriu que sua gravidez não é do sobrinho, a filha de Raquel decidirá se vingar. Ela vai contar para Odete que Celina é sócia da Paladar e que investiu seu dinheiro no negócio, desmentindo a história da doação do montante.

Odete Roitman ficará maluca, mas desenhará um novo plano. Depois de humilhar a irmã, ela vai comprar a parte de Celina, e será dona da maior parte da empresa. Para isso, Odete chantageia Celina dizendo que se não vender sua parte no buffet, contará para Heleninha que ela é sócia de Raquel.

Celina cede e Odete decide liquidar a Paladar, deixando Raquel e Poliana no olho da rua. Os dois ficarão apenas com as dívidas do negócio.

O plano da vilã da certo e deixa Raquel pobre de novo. A mocinha então volta a vender sanduíches na praia, mas sem sorte, dá de cara com Heleninha e Celina. Chuva de climão. A ideia de Odete é que Ivan volte para a filha, sabendo que o moço é interesseiro e não deve se animar com a namorada trabalhando na informalidade.

As cenas fazem parte da reta final da trama. A novela Vale Tudo deve chegar ao fim no mês de outubro de 2025.