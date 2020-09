Novo reality show promete enviar o vencedor ao espaço por 10 dias

Um reality show promete enviar o vencedor ao espaço como premiação. Segundo a produção, a competição dará “o maior prêmio já concedido na Terra” – uma estadia de 10 dias na Estação Espacial Internacional.

O vencedor do programa, chamado “Space Hero”, pode entrar em órbita já em 2023, disse a produtora por trás da série proposta, também chamada de Space Hero, em um comunicado à imprensa na quinta-feira (17). A notícia foi divulgada anteriormente pela Deadline.

“O Space Hero proporcionará uma oportunidade para qualquer pessoa de qualquer origem se tornar o primeiro explorador espacial globalmente eleito a participar de uma missão na Estação Espacial Internacional”, diz o comunicado à imprensa.

Além disso, o comunicado dizia que a equipe “agora está procurando uma marca global e parceiros de distribuição primária”. O Space Hero está planejando abrir o processo de inscrição para o programa no primeiro semestre de 2021, antes que a transmissão comece em 2022.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Reality show vai enviar vencedor ao espaço

Deborah Sass, sócia fundadora do Space Hero, descreveu anteriormente o prêmio do programa como no valor de $ 65 milhões.

Já o porta-voz do grupo, disse que a empresa está “segunda fase de arrecadação de fundos”.

Entretanto, ainda não há informações ou mais detalhes sobre o formato do show.

A Space Hero também revelou esta semana que está trabalhando com a Propagate, uma produtora proeminente que trabalha em outras séries de competição improvisadas, como “Chopped” da Food Network.

Os fundadores da Propagate, Ben Silverman e Howard Owens, já trabalharam em programas que incluem “The Office”, “Ugly Betty” e “MasterChef”.

Viagens ao espaço

Cidadãos comuns já visitaram a estação espacial antes. Uma empresa chamada Space Adventures organizou anteriormente oito viagens à Estação Espacial Internacional para viajantes ultra-ricos entre 2001 e 2009 usando a espaçonave russa Soyuz.

Além disso, permitir que turistas e outros cidadãos usem a estação espacial – por meio da nova espaçonave da SpaceX ou da Boeing – é parte do objetivo da NASA de comercializar o espaço sideral.

Esse esforço começou em grande parte com os programas da NASA que entregaram a tarefa de transporte de carga e tripulação para a ISS. A SpaceX e a Northrop Grumman transportam rotineiramente cargas e, no início deste ano, a SpaceX se tornou a primeira empresa comercial da história a transportar astronautas da NASA para a estação.

A Boeing também está desenvolvendo uma espaçonave que poderá estar pronta para missões tripuladas no próximo ano.