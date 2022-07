Receita de sorvete de pé de moleque da ana maria braga

Quer aprender uma sobremesa fácil e com poucos ingredientes? A Ana Maria Braga ensina como fazer um Sorvete de Pé de Moleque. O prato é ideal para o fim de semana e tem tudo a ver com o clima de festa julina. Então, anote o passo a passo do preparo e ingredientes.

Como fazer Sorvete de Pé de Moleque

A receita Sorvete de Pé de Moleque da Ana Maria Braga é fácil de fazer e tem baixo custo: em torno de R$ 40. Os ingredientes estão abaixo:

Ingredientes do Sorvete de Pé de Moleque

1 lata de leite condensado

1 e ¼ de xícara (chá) de leite (300 ml)

3 gemas

250 g de chocolate meio amargo picado

1 caixinha de creme de leite (200 g)

3 claras

2 colheres (sopa) rasas de açúcar (30 g)

8 pés de moleque picados (120 g)

Modo de preparo do Sorvete de Pé de Moleque

Misture o leite condensado com o leite e as gemas em uma panela.

Leve ao fogo bem baixo, mexendo sempre, até engrossar (uns 15 minutos).

Fora do fogo, misture o chocolate até derreter.

Adicione o creme de leite e deixe esfriar.

Misture as claras com o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sempre, até dissolver o açúcar.

Bata a mistura na batedeira até formar picos moles.

Incorpore ao creme de chocolate já frio e distribua em fôrma de bolo inglês forrada com plástico.

Cubra com filme plástico e leve ao freezer por umas 4 horas ou até endurecer.

Desenforme e sirva polvilhado com o pé de moleque.

