Resumo da novela Fina Estampa de 16 a 20/03; saiba o que acontece

Leia agora o resumo da novela Amor de Mãe, novela das 9 da Globo, e fique por dentro dos principais acontecimentos da semana. Escrita por Manuela Dias, a trama é protagonizada por Regina Casé e antagonizada por Adriana Esteves. Então veja o que acontece nos capítulos da novela Amor de Mãe de 16 a 20/03, de acordo com resumo divulgado pela emissora.

Resumo da novela Amor de Mãe, terça-feira, dia 16 de março

Thelma se martiriza por crime. Magno comenta com Lurdes que acredita que a resposta a seu vídeo seja falsa. Álvaro descobre que foi Raul quem denunciou Marconi à polícia. Marconi jura vingança contra Sandro. Miriam informa a Thelma sobre a morte de Jane, e Danilo se preocupa com a suposta surpresa da mãe. Lurdes conta para Thelma que descobriu que o e-mail em resposta a seu vídeo é falso. Vera não consegue se entender com Vitória e não deixa que as filhas percebam seu estado de saúde. Magno ajuda Lídia. Betina pede Sandro em casamento. Marconi escapa da prisão. Marconi sequestra Betina.

Resumo da novela Amor de Mãe, quarta-feira, dia 17 de março

Marconi ameaça Betina para Sandro, que vai ao encontro dos dois. Raul e Vitória se preocupam com a reação do filho. Lurdes decide ir até o bar de onde foi enviado o e-mail falso sobre Domênico. Sandro liberta Betina, que se desespera com a situação do noivo. Magno percebe que Lídia quebrou o encanamento de seu banheiro intencionalmente. Betina alerta Raul e Vitória, que acionam a polícia. Sandro ajuda Marconi a escapar. Raul ameaça Álvaro para salvar Sandro. Marconi morre nos braços de Sandro.

Coitada de Betina, gente! Essa não é a primeira vez que ela é sequestrada. Na outra, Belizário tentou matá-la a mando de Álvaro, que é seu irmão. Veja o nosso bastidor:

Resumo da novela, quinta-feira, dia 18 de março

Raul conforta Sandro. Lídia e Magno se beijam. Raul e Vitória descobrem que foi Álvaro quem armou a morte de Marconi. Lurdes comenta com Ryan sobre o envolvimento de Magno e Lídia. Lurdes engana os filhos e sai de casa para ir até o local de onde foi enviado o falso e-mail. Davi denuncia o desmatamento promovido por uma construção, e Álvaro ordena que Belizário ameace o ativista. Vitória e Miranda estranham o comportamento de Natália ao falar de Vera. Érica se assusta com a ameaça recebida por Davi. Danilo é surpreendido por Fátima. Betina volta a trabalhar no hospital. Danilo descobre que Thelma pagou Fátima para dizer que era sua mãe biológica.

Parece que Danilo está descobrindo que Thelma não é o que parece, hein. Vamos rever a entrevista em que Adriana falou um pouco dessa relação entre eles:

Resumo da novela, sexta-feira, dia 19 de março

Danilo confronta Durval e o convence a ajudá-lo a encontrar sua verdadeira mãe biológica. Sandro volta para a casa de Vitória e Raul. Lurdes aconselha Magno sobre Lídia. Álvaro propõe libertar Penha, caso ela mude seu depoimento sobre ele. Leila tenta convencer a amiga. Lídia afirma a Lurdes que gosta de Magno de verdade. Vera proíbe Natália de revelar sua doença para Miranda e Vitória. Camila flagra Thelma falando mal dela para Caio. Penha muda seu depoimento para beneficiar Álvaro. Álvaro deixa a prisão e manda um recado para Raul. Danilo comunica a Thelma que se mudará com Camila. Thelma decide contratar Belizário para tirar a vida de Camila.

Resumo da novela, sábado, dia 20 de março

Álvaro propõe tirar a vida de Camila, se Thelma aceitar vender seu restaurante para ele. Thelma pede perdão a Camila e Danilo, e os dois estranham. Lurdes tem um mau pressentimento. Raul e Vitória contam para Sandro que Marconi morreu a mando de Álvaro. Ryan comemora a chegada do livro de Marina. Lurdes pede que Camila não saia de casa. Sandro confronta Álvaro. Durval ajuda Danilo a encontrar as mulheres que deram à luz no Hospital do Passeio no dia em que ele nasceu. Érica confidencia com Ryan seu envolvimento com Davi. Davi descobre que Álvaro é o dono do Condomínio Floresta. Camila sai de casa e é seguida por Veiga. Danilo descobre que Thelma não perdeu seu filho bebê. Camila é atropelada, e Lurdes se desespera.