SBT vai transmitir o jogo Inter de Milão x Milan? Como assistir a semifinal 2023

Internazionale x Milan se enfrentam nesta terça-feira, 16 de maio de 2023, em jogo de volta da semifinal da Champions League. A partida está prevista para às 16 horas, no Estádio San Sito, e outra boa notícia para quem está no Brasil é que o SBT vai transmitir jogo Inter de Milão x Milan.

SBT vai transmitir o jogo do Inter de Milão x Milan

O SBT vai transmitir o jogo do Inter de Milão x Milan hoje na Liga dos Campeões nesta terça-feira, 16 de maio. A partida vai começar às 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora de Silvio Santos vai transmitir de graça o embate da semifinal da Champions para todo o Brasil. Também é possível acompanhar o jogo do Flamengo hoje através da TNT, em operadoras da TV paga, e também pelo HBO Max.

A narração é de Téo José, com comentários de Mauro Beting. Nadine Basttos analisa a arbitragem, enquanto o repórter João Venturi traz todas as informações do confronto diretamente do San Siro, na Itália.

Informações do jogo de hoje Inter de Milão x Milan

Horário: 16h

Local: Estádio San Sito em Milão

Onde assistir: TV aberta, TNT e HBO Max

Programação do SBT hoje

Saiba qual vai ser a programação da emissora hoje, terça-feira em 16 de maio de 2o23.

06h00 Primeiro Impacto

13h00 Pícara Sonhadora (horário destinado para programação local)

13h30 Chiquititas (horário destinado para programação local)

14h00 Marisol (horário destinado para programação local)

14h45 Fofocalizando

15h45 Champions League

17h45 Sortilégio

18h45 Três Vezes Ana

19h45 SBT Brasil

20h45 A Infância de Romeu e Julieta

21h30 Poliana Moça

22h00 Cúmplices de Um Resgate

22h30 Programa do Ratinho

23h15 Cine Espetacular

01h00 The Noite

01h45 Operação Mesquita

02h30 SBT News na TV

