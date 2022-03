Sessão da Tarde da semana: programação entre 7 e 11 de março

Os filmes da Sessão da Tarde da semana são exibidos de segunda a sexta, logo após a reprise da novela O Cravo e a Rosa. Os longas-metragens vão de comédia a drama e romance, e podem ser assistidos por toda a família. Abaixo, veja a programação.

Quais são os filmes da Sessão da Tarde da semana?

O Melhor Amigo da Noiva (2008), Uma Razão Para Vencer (2018), O Amor Não Tira Férias (2006), Que Haja Luz (2017) e Coração De Tinta – O Livro Mágico (2008) são os filmes da Sessão da Tarde da semana. Todos os longas serão exibidos às 15h30, horário de Brasília.

O Melhor Amigo da Noiva – Na segunda-feira (07/03), às 15h30, horário de Brasília, atração exibe O Melhor Amigo da Noiva. A história fala sobre dois melhores amigos, Tom e Hannah. O rapaz se apaixona pela amiga e quando decide se declarar, descobre que ela está noiva. Agora, ele tenta conquistá-la antes do casamento.

Uma Razão Para Vencer – o filme será exibido na terça (08/03), às 15h30. A estrela do time de vôlei da escola morre e deixa suas colegas de time arrasadas. A treinadora Kathy agora precisa motivar suas alunas. Juntas, elas se surpreendem com o poder do trabalho em equipe.

O Amor Não Tira Férias – o longa vai ao ar na quarta (09/03), às 15h30. Após terminar o relacionamento, a atriz Amanda Woods fica deprimida. Enquanto isso, a inglesa Iris Simpkins é redatora de uma coluna popular e tem pouca sorte com os homens. As duas decidem trocar de casa e vivem novas experiências amorosas.

Que Haja Luz – na quinta-feira (10/03), às 15h30, a Sessão da Tarde exibe Que Haja Luz. O ateu Sol sofre um grave acidente que o deixa à beira da morte. Ele então começa a questionar suas convicções antigas e passa por mudanças radicais.

Coração De Tinta – O Livro Mágico – A semana de filmes da Sessão da Tarde da Globo termina com a exibição do filme Coração De Tinta – O Livro Mágico, na sexta (11/03), às 15h30. Mo Folchart acidentalmente convoca um dos vilões mais perversos da literatura. Ele precisa enviar o personagem de volta para o seu mundo antes que ele faça estragos.

Filmes da Globo de 7 a 11 de março de 2022

Além dos filmes da Sessão da Tarde, a emissora também exibe longas-metragens durante a madrugada, depois do Jornal da Globo. Veja a programação:

Segunda-feira, às 02h40 – Corujão I: Amor Ao Primeiro Filho (2015).

Terça-feira, às 01h30 – Corujão I: (Des)Encontro Perfeito (2015). Corujão II, às 02h45: O Escaravelho Do Diabo (2016)

Quarta-feira, às 01h25: Corujão I – Mudança De Hábito 2 – Mais Loucuras No Convento (1993) Corujão II, às 02h50: Regresso Do Mal (2015)

Quinta-feira, às 0h55: Corujão I – O Tiro (2013). Corujão II – O Detonador (2006)

Sexta-feira, às 1h30: Corujão I -Bravura Indômita (2010). Corujão II, às 3h10 – Diferenças & Semelhanças (2013). Corujão III, às 04h30 – Força De Proteção (2006)

