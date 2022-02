A cerimônia mais aguardada do mundo do cinema está chegando e finalmente a lista de indicados foi lançada. Para quem gosta de maratonar todos os nomeados antes de assistir a premiação, é importante saber onde assistir os filmes indicados ao Oscar 2022.

Liderando o pacote de indicados deste ano estão The Power of the Dog com 12 indicações, Dune com 10 indicações e West Side Story com sete. Algumas indicações notáveis ​​para atores e atrizes incluem Kristen Stewart para Spencer , Andrew Garfield para Tick, Tick… ​​Boom! , e Denzel Washington por A Tragédia de Macbeth (que marca a décima indicação de Washinton ao Oscar – a maior para qualquer ator negro).

Alguns grandes nomes também surgiram nas categorias de indicações de música, como Beyoncé e Darius Scott por “Be Alive”, de King Richard , Billie Eilish e Finneas O’Connell por “No Time to Die”, de James Bond, e Lin-Manuel Miranda. para “Dos Oruguitas” da trilha sonora de Encanto .

Onde assistir: disponível para assistir na Netflix

Indicado a 12 Oscars

Onde assistir: HBO Max

Indicado a 10 Oscars

Onde assistir: o filme deve entrar no Disney+ nos próximos meses

Indicado a 7 Oscars

Onde assistir: Mubi

Indicado a 4 Oscars

Onde assistir: Telecine (a partir de 24 de fevereiro)

Indicado a 7 Oscars

Onde assistir: Netflix

Indicado a 4 Oscars

Onde assistir: cinemas a partir de 17 de fevereiro de 2022

Indicado a 3 Oscars

Onde assistir: Netflix

Indicado a 2 Oscars

Onde assistir: Amazon Prime Video

Indicado a 3 Oscars

Onde assistir: HBO Max

Indicado a 6 Oscars

Onde assistir: cinemas

Indicado a 3 Oscars

Onde assistir: Disney+

Indicado a 2 Oscars

Onde assistir: Disney+

Indicado a 3 Oscars

Onde assistir: Disney+

Indicado a 1 Oscar

Onde assistir: cinemas

Indicado a 1 Oscar

Onde assistir: Amazon Prime Video

Indicado a 2 Oscars

Onde assistir: Netflix

Indicado a 3 Oscars

Onde assistir: cinemas (a partir de 10 de fevereiro)

Indicado a 2 Oscars

O Oscar 2022 está previsto para acontecer no dia 27 de março, um domingo. O horário exato ainda não foi revelado, mas é comum que o tapete vermelho da premiação seja transmitido a partir das 21h e a cerimônia ganha início às 22h, no Brasil. Ainda não foi revelado quem irá apresentar a atração.

Geralmente a TNT, canal fechado, tem o direito de exibir a premiação na íntegra na televisão brasileira. Para assistir, é necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura. A Globo também exibe a cerimônia, porém, como a premiação acontece no mesmo horário do BBB, a transmissão não é completa.

Agora que você já sabe onde assistir os filmes indicados ao Oscar 2022, é também importante descobrir em qual categoria cada um dos longas conseguiu ser reconhecido. Assim, você pode escolher conferir todos ou que mais se destacaram nas categorias principais.

Melhor ator coadjuvante : Ciarán Hinds – Belfast; Troy Kotsur – No ritmo do coração; Jesse Plemons – Ataque dos cães; J.K. Simmons – Apresentando os Ricardos; Kodi Smit-McPhee – Ataque dos cães; Melhor atriz coadjuvante; Ariana DeBose – Amor, sublime amor; Kirsten Dunst – Ataque dos cães; Jessie Buckley – A filha perdida Judi Dench – Belfast; e Aunjanue Ellis – King Richard: criando campeãs.

Melhor filme : Ataque dos Cães; Amor, sublime amor; Drive my car; Duna; Belfast; Não olhe para cima; Licorice pizza; No ritmo do coração; King Richard: criando campeãs; e O beco do pesadelo;

Melhor roteiro adaptado: No ritmo do coração; Drive my car; Duna; A filha perdida; e Ataque dos cães.

Melhor roteiro original: Belfast; Não olhe para cima; King Richard: criando campeãs; Licorice pizza; e A pior pessoa do mundo.

Melhor documentário: Acension; Attica; Flee; Summer of Soul (…ou Quando A Revolução Não Pôde Ser Televisionada); Writing with fire

Melhor figurino: Amor, sublime amor; Cruella; Cyrano; Duna; e O beco do pesadelo.

Melhor trilha sonora: Encanto; Não olhe para cima; Duna; Mães paralelas

Ataque dos cães.

Canção original: Be Alive – King Richard: criando campeãs; Dos Oruguitas – Encanto; Down To Joy – Belfast; No time to die – Sem tempo para morrer; Somehow you do -Four good days.

Melhor som: Belfast; Duna; Sem tempo para morrer; Ataque dos cães; Amor, e sublime amor.Melhor filme internacional: Drive My Car; A Pior Pessoa do Mundo; Flee; A Mão de Deus; A Felicidade das Pequenas Coisas

Melhor animação: Luca; Encanto; Flee; A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas; Raya e o último dragão.

Melhor curta de animação: Affairs of the art; Bestia; Boxballet; A Sabiá Sabiazinha; e The windshield wiper.

Melhor curta-metragem em live action: Ala kachuu – Take and run; The long goodbye; The dress; On my mind; e Please hold.

Melhor documentário de curta-metragem: Audible; The queen of basketball; Onde eu moro; Três canções para Benazir; e When we were bullies.

Maquiagem e cabelo:

Um Príncipe em Nova York 2

Cruella

Duna

Os olhos de Tammy Faye

Casa Gucci

Efeitos visuais

Duna é um filme indicado ao Oscar 2022 que pode ser assistido na HBO Max

Free guy

Sem tempo para morrer

Shang-Chi e a lenda dos dez anéis

Homem-Aranha: Sem volta para casa

Melhor fotografia

Duna

Ataque dos cães

Beco do pesadelo

A tragédia de Macbeth

Amor, sublime amor

Melhor design de produção

Amor, sublime amor

Duna

Ataque dos cães

O beco do pesadelo

A tragédia de Macbeth

Melhor edição

Tick, tick… boom!

Não olhe para cima

Duna

King Richard: criando campeãs

Ataque dos cães