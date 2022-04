Sessão da Tarde da semana: programação entre 4 e 8 de abril

A sessão da tarde da semana começa com a animação Os Smurfs logo na segunda-feira, 4 de abril. Ao longo dos próximos dias, a emissora exibe longas-metragens de ação, aventura, comédia e romance para curtir com toda a família. Na quinta-feira não haverá exibição devido ao amistoso da seleção feminina Brasil x Espanha.

Sessão da tarde da semana – Segunda-feira, 4 de abril – Os Smurfs E A Vila Perdida (2017)

Em Os Smurfs E A Vila Perdida, Smurfette fica indignada ao perceber que todos os homens do vilarejo têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Ela parte em busca de novas descobertas e encontra criaturas mágicas em uma floresta encantada. No entanto, precisa lidar com o vilão Gargamel.

Título Original Smurfs: The Lost Village

Direção: Kelly Asbury

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Terça-feira, 5 de abril – Um Perfil Para Dois (2017)

Na comédia, a filha de Pierre contrata Alex para lhe ensinar informática. Pierre tem a ideia de usar a foto do professor em um aplicativo de relacionamentos e coloca os dois em grandes confusões ao se interessar por Flora, mulher que conhece pela internet.

Título Original: Un Profil Pour Deux

Elenco: Fanny Valette; Stéphane Bissot; Yaniss Lespert; Pierre Richard;

Direção: Stéphane Robelin

Nacionalidade: Alemã

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Quarta-feira, 6 de abril – Sessão da tarde da semana – Vitórias de Uma Vida (2014)

Vitórias de Uma Vida conta a história de Gabby Douglas, primeira ginasta afro-americana a conseguir duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. O longa mostra as adversidades que a atleta precisou superar no esporte e em sua vida pessoal.

Título Original: The Gabby Douglas Story

Elenco: Gabby Douglas, Regina King, Imani Hakim, Sydney Mikayla, Brian Tee, Jai Jai Jones

Direção: Gregg Champion

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama

Horário: 15h30

Quinta-feira: não haverá exibição.

Sexta-feira, 8 de abril – Tudo Por Um Popstar (2018)

No filme nacional Tudo Por Um Popstar, as adolescentes e melhores amigas Gabi, Manu e Ritinha são fãs de carteirinha da banda Slavabody Disco Disco Boys. Quando o grupo marca uma apresentação no Rio de Janeiro, elas fazem de tudo para que seus pais deixem que elas assistam ao show longe da cidade onde moram.

Título Original: Tudo Por Um Popstar

Elenco: João Guilherme Ávila; Klara Castanho; Mel Maia; Maisa Silva;

Direção: Bruno Garotti

Nacionalidade: Brasileira

Gênero: Comédia

Horário: 15h30

Filmes da Globo de 4 a 8 de abril de 2022

Além dos filmes da Sessão da Tarde, a emissora também exibe longas-metragens durante a madrugada, depois do Jornal da Globo. Veja a programação:

Segunda-feira, às 02h55 – Corujão I: O Futuro Adiante

Terça-feira, às 02h05 – Corujão I: Julie e Julia

Quarta-feira, às 01h50: Corujão I – O Profeta

Quinta-feira, às 02h00: Corujão I – Doentes de Amor

Sexta-feira, às 02h25: Corujão I – Boca de Ouro

+ Bruce Willis filmes: relembre 5 tesouros da carreira do ator