Bruce Willis filmes: relembre 5 tesouros da carreira do ator

A família de Bruce Willis anunciou nesta quarta-feira (30) a aposentadoria do ator após diagnóstico de afasia, doença que afeta a linguagem e a capacidade de se comunicar. Ao longo da carreira artística, o famoso, hoje com 67 anos, estrelou grandes sucessos do cinema. Entre os principais filmes de Bruce Willis, estão Duro de Matar (1988), Pulp Fiction (1994) e O Sexto Sentido (1999).

Duro de Matar está entre os principais filmes de Bruce Willis

Em Duro de Matar, uma das franquias de filmes de ação mais conhecidas mundialmente, Bruce interpreta o protagonista John McLane, que encara sozinho um grupo de bandidos que invadem um prédio e rendem os participantes da festa natalina da empresa em que sua esposa trabalha.

Ano: 1988

Diretor: John McTiernan

Onde assistir: o filme está disponível na plataforma de streaming do Telecine.

Pulp Fiction

Pulp Fiction também é um dos mais famosos e lembrados filmes de ação da história do cinema. Willis ficou com o papel de Butch Coolidge, um lutador de box que está no fim da carreira e que ninguém acredita mais que um dia possa ser campeão.

Ano: 1994

Diretor: Quentin Tarantino

Onde assistir: o filme está disponível nas plataformas de streamings HBO Max, Amazon Prime, Apple TV, Globoplay, Telecine e pode ser comprado ou alugado no YouTube e Google Play Filmes.

O Sexto Sentido – Bruce Willis filmes

Em O Sexto Sentido, thriller lançado no final dos anos 90, Bruce Willis é o Dr. Malcom Crowe, psicólogo do protagonista Cole, um garoto que vê o espírito de pessoas mortas à sua volta. O profissional tenta ajudar o menino a descobrir o que está por trás dos distúrbio, mas sua pesquisa causa consequências para ambos.

Ano: 1999

Diretor: M. Night Shyamalan

Onde assistir: o filme está disponível na plataforma de streaming Star+.

Os Doze Macacos

Ao lado de Brad Pitt, Willis protagoniza Os Doze Macacos, filme de ficção científica. Seu personagem é James Cole, um condenado do ano 2035 que é enviado de volta no tempo para 1990 com a missão de descobrir a causa de um vírus que dizimou quase toda a população do planeta.

Ano: 1995

Diretor: Terry Gilliam

Onde assistir: o filme está disponível na plataforma de streaming Claro Now e Apple TV.

Looper: Assassinos do Futuro – Bruce Willis filmes

Willis interpreta a versão mais velha de Joe, também vivido pelo ator Joseph Gordon-Levitt. O longa-metragem tem como tema viagens no tempo, em futuro em que é totalmente possível visitar outra época – porém, para isso, é necessário ter acesso ao mercado ilegal. O protagonista recebe uma missão da máfia que participa, mas descobre que seu alvo é sua versão de anos adiante.

Ano: 2012

Diretor: Rian Johnson

Onde assistir: o filme está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

Friends – Seriado

Além de filmes, o ator também participou do seriado Friends no ano 2000. Ele interpretou Paul, sogro de Ross (David Schwimmer) que vive um caso com Rachel (Jennifer Aniston). O papel lhe rendeu um Emmyde de melhor ator convidado em série de comédia naquele ano.

Onde assistir: o seriado está disponível na plataforma de streaming HBO Max.

