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Sessão da Tarde hoje: A Arca de Noé traz ratinhos músicos em aventura na Globo

Veja o horário da animação brasileira na Sessão da Tarde

Escrito por Anny Malagolini
história de A Arca de Noé da Sessão da Tarde
Foto: divulgação
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A programação da Sessão da Tarde desta terça-feira (20) apresenta A Arca de Noé, animação musical que acompanha dois ratinhos tentando sobreviver a um dilúvio sem abrir mão da amizade. Com vozes de Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet e Ingrid Guimarães, o filme combina aventura, humor e canções inspiradas na obra de Vinicius de Moraes. A exibição está prevista para as 15h40, na TV Globo.

Qual é a história de A Arca de Noé da Sessão da Tarde?

Vini é um ratinho poeta, talentoso e tímido. Seu melhor amigo, Tom, é músico e toca violão com desenvoltura. Quando descobrem que uma grande inundação está prestes a acontecer, os dois precisam encontrar abrigo na arca construída por Noé. O problema é que a embarcação recebe apenas um macho e uma fêmea de cada espécie. Tom consegue entrar, mas Vini fica de fora, dando início a uma jornada para reencontrar o companheiro.

Durante a aventura, os protagonistas enfrentam obstáculos e conhecem outros animais que também tentam sobreviver à catástrofe. A música passa a fazer parte dessa convivência, ajudando os personagens a lidar com as diferenças e a encontrar soluções para os conflitos.

A versão brasileira reúne artistas conhecidos do cinema e da televisão. Rodrigo Santoro interpreta Vini, enquanto Marcelo Adnet dá voz a Tom. Ingrid Guimarães também integra o elenco, ao lado de outros nomes da dublagem nacional.

A versão brasileira reúne artistas conhecidos do cinema e da televisão. Rodrigo Santoro interpreta Vini, enquanto Marcelo Adnet dá voz a Tom. Ingrid Guimarães também integra o elenco, ao lado de outros nomes da dublagem nacional.

Entre os principais integrantes estão:

  • Rodrigo Santoro como Vini;
  • Marcelo Adnet como Tom;
  • Alice Braga como Nina;
  • Ingrid Guimarães como Sônia;
  • Lázaro Ramos como Baruk;
  • Gregório Duvivier como Alfonso.

A direção é de Sérgio Machado e Alois Di Leo, responsáveis por conduzir a narrativa em formato de animação musical.

O longa tem como referência a obra infantil A Arca de Noé, associada ao poeta e compositor brasileiro Vinicius de Moraes. A produção aproveita esse universo de poesia e música para criar uma história que vai além da narrativa tradicional do dilúvio.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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