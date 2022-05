Sessão De Sábado hoje vai exibir Street Fighter – A Última Batalha

A Sessão de sábado hoje, 28/5, vai exibir o filme “Street Fighter – A Última Batalha”. O longa de 1994 é um clássico do cinema e vai começar às 14h10 na Rede Globo, horário de Brasília.

Vários heróis e heroínas das artes marciais lutam contra um ditador tirano e seus associados.

Sessão de sábado hoje vai passar o filme Street Fighter

O filme da Sessão de sábado hoje, da rede Globo, será Street Fighter – A Última Batalha.

O coronel William Guile lidera um exército de soldados no país de Shadaloo para encontrar vestígios que o levem ao general M. Bison, que capturou muitas pessoas, incluindo três soldados desaparecidos. Entre eles está Carlos “Charlie” Blanka, no qual Bison decide se transformar em um mutante hediondo. Por outro lado, Chun Li é uma repórter que busca vingança contra Bison pela morte de seu pai anos atrás. Então, dois pequenos traficantes Ryu e Ken são presos junto com Sagat, um poderoso traficante de armas e Vega por tráfico de armas ilegais. Guile os recruta para encontrar a base de Bison. Agora Guile, T. Hawk, Cammy, Ryu, Ken, Chun Li, Balrog e E. Honda têm três dias antes de Bison assassinar os reféns e dominar o mundo.—Emphix

Akuma — Ernie Reyes, Sr.

Balrog — Grand L. Bush

Blade (Arkane/ Khyber/ F7) — Alan Noon

Cammy — Kylie Minogue

Chun-Li — Ming-Na

E. Honda — Peter Tuiasosopo

Guile — Jean-Claude Van Damme

Ken — Damian Chapa

M. Bison — Raul Julia, Darko Tuscan

Ryu — Byron Mann

Sagat — Wes Studi

Capitão Sawada — Kenya Sawada

Vega — Jay Tavare

Zangief — Andrew Bryniarski

Assista o trailer do filme desse sábado:

Como assistir o filme da Sessão de Sábado de hoje

Para assistir de graça o filme Street Fighter – A Última Batalha da Sessão de Sábado de hoje, é só sintonizar na TV Globo no horário indicado. Você pode optar por uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros, ou usar o seu celular, computador ou tablet para assistir pela aba “Agora na TV” da Globoplay.

Esta aba permite que qualquer um assista gratuitamente a programação em tempo real da TV Globo, a única obrigatoriedade é ter um cadastro no site.

Para quem perder o filme – Onde assistir depois

Caso você não assista na Sessão de Sábado de hoje, você poderá encontrar o longa no catálogo da Star+.

Os preços das assinaturas da plataforma streaming variam de R$ 32,90 a R$ 45,90 por mês. Há também a opção do plano anual, que cobra R$ 329,90 no total.

