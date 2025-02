Sheila Mello ou Scheila Carvalho: quem ganhou a Batalha do Lip Sync hoje

Hoje, o duelo será quente no palco do Domingão do Huck. De um lado, Sheila Mello e do outro Scheila Carvalho. Mas quem ganhou a Batalha do Lip Sync nesse 23 de fevereiro? Veja como foi.

Quem ganhou o Lip Sync hoje?

Sheila Mello e Scheila Carvalho reviveram os tempos de palco e se apresentaram no Domingão, mas desta vez as duas eternas bailarinas foram rivais e duelam na ‘Batalha do Lip Sync’.

Os artistas se enfrentaram em dois rounds, sendo o primeiro uma espécie de “esquenta”, usando apenas alguns adereços e sem muita produção. Já o segundo é apresentada uma performance com direito a figurino, caracterização, cenário, balé e tudo o que um grande artista tem direito.

O quadro é a versão brasileira do Lip Sync Battle, formato que foi ao ar primeiro na Spike TV e depois na Paramount Network, nos Estados Unidos. Apresentado pelo rapper e ator LL Cool J, o projeto já teve grandes artistas internacionais se apresentando, como Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Channing Tatum, Terry Crews, entre muitos outros.

Assistir o Domingão pela internet

Para assistir ao vivo o Lip Sync no Domingão é bastante simples, sintonize na Globo de qualquer aparelho de televisão com acesso aos canais brasileiros. Se preferir ver por meio de um computador ou celular, é possível assistir a emissora ao vivo usando a aba “Agora na TV” na Globoplay.

A plataforma streaming libera a programação em tempo real do canal mediante um cadastro gratuito no site. Se você quiser rever todas as apresentações da Batalha do Lip Sync do Domingão, pode conferir todos os programas de Luciano Huck gratuitamente na Globoplay ou pode ir direto para a playlist que o site oficial da emissora fez de todas as apresentações desta temporada.

>> Quem saiu do Masked Singer hoje