Vale Tudo hoje começa que horas? Novela passa depois do jogo do Brasil

Os fãs de Vale Tudo terão que esperar o fim do jogo do Brasil para assistir a novela nesta quinta-feira, 5 de junho. Em razão no novo horário, o capítulo terá 50 minutos de duração.

Que horas começa Vale Tudo?

A novela Vale Tudo começa às 22h05, horário de Brasília, logo após o jogo do Brasil x Equador pela 15ª rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A exibição mais tarde não deve afastar os noveleiros, já que o capítulo de hoje traz Afonso e Solange se desentendendo depois que o ricaço flagra um Mário Sérgio no quarto da namorada.

Apesar da briga, os dois devem continuar juntos, para o desespero de Maria de Fátima. A vilãzinha terá outra decepção, dessa vez com César, que tentará roubar os dólares. O segredo de Odete Roitman também volta a ser especulado.

Para assistir o folhetim online, basta sintonizar na Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a história através do Globoplay, que libera o sinal gratuitamente para não assinantes cadastrados.

Faça o login com e-mail e senha e clicar em ‘Agora na TV’ para ter acesso ao sinal da emissora ao vivo. Quem tem um dos planos pagos pode assistir aos capítulos posteriormente quando quiser.