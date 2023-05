Victoria Macan quer quebrar as regras em A Grande Conquista

Victoria Macan, 24, já é conhecida por quem acompanha realities shows. Participante da segunda temporada do 'Brincando com Fogo', da Netlix, a influenciadora digital quer aproveitar a oportunidade no A Grande Conquista para mostrar um novo lado seu, sem edição. Além disso, ela também disse ter dificuldades para seguir regras.

Victoria Macan em A Grande Conquista

A DJ e empresária causou durante sua participação no reality do streaming, perdendo bastante dinheiro ao não cumprir as regras do programa. Ao ser questionada no palco da pré-estreia de A Grande Conquista, na última terça-feira, 2, a influenciadora falou que o público não precisará se preocupar com isso desta vez. "Digamos que eu sempre fui uma pessoa que nunca gostou de seguir muitas regras, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Mas eu acredito que são realities completamente diferentes, com propostas diferentes [...] Mas se tiver que quebrar regras, a gente quebra, e estamos aí pro game", disse.

Ao DCI, a influenciadora digital afirmou que agora poderá mostrar outros lados de sua personalidade já que o programa é ao vivo, ao contrário de sua experiência anterior. "Eu prefiro assim. O público poderá me ver 100% no pay-per-view, uma visão completa e não só pela edição. A audiência poderá conhecer todos os meus jeitinhos e facetas", disse.

Apesar de ter feito uma participação marcante em Brincando com Fogo, a DJ afirmou que não é de caçar confusão, mas se precisar não foge da treta. "Meu maior desafio vai ser lidar com meus sentimentos, eu sou muito intensa. Eu vou tentar conter um pouco dessa emoção pra não brigar, chorar e explodir", confessou. "Eu costumo tentar fugir da confusão, mas ela sempre me acha. E quando ela me acha não tem jeito, eu vou até o final", finalizou.

Victoria Macan precisa dos votos do público para ser uma das dez escolhidas para a Mansão. A votação segue no R7 até segunda-feira, 8, dia da estreia do programa.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Grande Conquista (@agrandeconquista)

