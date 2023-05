Enquete A Grande Conquista: quem deve entrar na mansão?

O público é quem vai decidir quem são os dez primeiros moradores do reality A Grande Conquista. Quem for escolhido vai direto para a mansão e não vai passar pelo perrengue da vila.

Vote na enquete A Grande Conquista

Alexandre Suita

Carolina Lekker (Miss bumbum)

Daniel Toko

Kelly Santos

Faby Monarca

Ana Paula Almeida

Bruno Talamo (A Fazenda)

Érika Coimbra

Bruno Camargo

MC Mio

Thiago Servo

Victoria Macan

Glauco Marciano

Stephanie Gomes (Filha da Solange Gomes)

A partir desse momento, cada famoso poderá fazer campanha do jeito que preferir para angariar votos e ter a oportunidade de entrar na tão sonhada Mansão do reality. Vale lembrar que o sonho não acaba para os seis participantes menos votados pelo público, eles terão nova chance de concorrer a mais dez vagas na segunda fase do programa, que ocorre na Vila.

Como votar no R7.com

Para votar é necessário entrar no site oficial do programa, o R7.com. No entanto, não é obrigatório ter nenhum tipo de conta no portal ou pagar nada por isso.

A votação ficará aberta até a estreia do programa, segunda-feira (8), que ficará no ar das 22h30 até 00h15. A enquete oficial do reality será encerrada ao vivo pela apresentadora Mariana Rios, que informará o resultado ao público na grande final.

Passo 1: acesse o site do programa no endereço https://www.r7.com/

Passo 2: em seguida, você vai clicar na enquete sobre quem deve entrar no reality. Clique na foto do seu escolhido.

Passo 3: agora você vai finalizar o processo de como votar em A Grande Conquista. É só selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e por último apertar o botão "votar";

Passo 4: terminado o processo, você receberá a mensagem "voto computado com sucesso" para ter certeza que deu tudo certo. Caso queira votar mais vezes no seu favorito, é só apertar no botão "votar novamente" e repetir o passo a passo.

