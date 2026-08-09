Dia dos Pais é celebrado neste 9 de agosto de 2026

Mensagem bíblica para o Dia dos Pais: 40 frases para homenagear os pais

Mensagem bíblica para o Dia dos Pais: 40 frases para homenagear os pais

O Dia dos Pais é uma oportunidade para homenagear aqueles que exercem a paternidade e reconhecer a importância da família. Para quem busca uma Mensagem bíblica para o Dia dos Pais, as Escrituras reúnem versículos sobre amor, sabedoria, proteção, fé, responsabilidade e dedicação aos filhos.

Mensagem bíblica para o Dia dos Pais

As mensagens bíblicas podem ser usadas em cartões, mensagens de WhatsApp, publicações nas redes sociais ou simplesmente como uma reflexão para a data. Há passagens que falam diretamente sobre a relação entre pais e filhos e outras que apresentam ensinamentos sobre o amor e a confiança em Deus. Confira 40 opções de Mensagem bíblica para o Dia dos Pais para compartilhar neste Dia dos Pais.

“O justo que anda na sua integridade — bem-aventurados serão os seus descendentes depois dele!” — Provérbios 20:7 “Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem.” — Salmo 103:13 “Sejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes.” — 1 Coríntios 16:13 “Instrua a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele.” — Provérbios 22:6 “O pai do justo se alegrará grandemente; quem gera um filho sábio se regozijará nele.” — Provérbios 23:24 “Os filhos dos filhos são a coroa dos anciãos, e a glória dos filhos são seus pais.” — Provérbios 17:6 “Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se apavorem diante deles, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês.” — Deuteronômio 31:6 “Pais, não irritem seus filhos; antes, criem-nos na disciplina e na instrução do Senhor.” — Efésios 6:4 “A fidelidade do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos.” — Salmo 103:17 “Não tenho maior alegria do que ouvir que meus filhos andam na verdade.” — 3 João 1:4 “Que tudo o que fizerem seja feito com amor.” — 1 Coríntios 16:14 “O homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos.” — Provérbios 13:22 “Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos!” — Salmo 128:1 “Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens.” — Colossenses 3:23 “O homem justo anda na sua integridade; bem-aventurados serão os seus filhos depois dele.” — Provérbios 20:7 “Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso!” — Josué 1:9 “Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor.” — Josué 24:15 “Bem-aventurado o homem que persevera na provação.” — Tiago 1:12 “Que o Senhor te abençoe e te guarde.” — Números 6:24 “Não temas, porque eu sou contigo; não te assombres, porque eu sou o teu Deus.” — Isaías 41:10 “Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos.” — Provérbios 16:3 “O coração alegre é um bom remédio.” — Provérbios 17:22 “Levem os fardos uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.” — Gálatas 6:2 “Ele dá força ao cansado e aumenta o vigor ao fraco.” — Isaías 40:29 “O amor é paciente e bondoso.” — 1 Coríntios 13:4 “O nome do Senhor é uma torre forte; o justo corre para ela e está seguro.” — Provérbios 18:10 “Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros.” — Mateus 5:16 “O Senhor é a minha força e o meu escudo.” — Salmo 28:7 “Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros.” — Efésios 4:32 “Ele restaura a minha alma.” — Salmo 23:3 “Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês.” — 1 Pedro 5:7 “O filho sábio alegra o pai.” — Provérbios 10:1 “O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os protegerá do Maligno.” — 2 Tessalonicenses 3:3 “Para Deus tudo é possível.” — Mateus 19:26 “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.” — Provérbios 9:10 “Alegrem-se seu pai e sua mãe; regozije-se aquela que lhe deu à luz.” — Provérbios 23:25 “Bem-aventurados os pacificadores.” — Mateus 5:9 “O Senhor lutará por vocês; fiquem tranquilos.” ​​— Êxodo 14:14 “Quem é fiel no pouco também é fiel no muito.” — Lucas 16:10 “Toda boa dádiva e todo dom perfeito vêm do alto.” — Tiago 1:17

Mensagem para o Dia dos Pais

As mensagens e versículos bíblicos para o Dia dos Pais podem servir como uma forma de demonstrar carinho e gratidão. Além das homenagens, as passagens destacam valores como amor, paciência, responsabilidade, coragem e fé.

A Bíblia também apresenta a relação entre pais e filhos como uma oportunidade de transmitir ensinamentos e bons exemplos. Por isso, uma Mensagem bíblica para o Dia dos Pais pode ser uma maneira simples de celebrar a data e desejar bênçãos para todos os pais.

Neste Dia dos Pais, frases como “Que o Senhor te abençoe e te guarde” (Números 6:24) e “Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24:15) podem acompanhar uma homenagem especial para pais, avôs, padrastos e outras figuras paternas.

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