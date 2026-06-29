Cultura

Quem ganhou o Festival de Parintins 2026? Caprichoso vence o Garantido

Caprichoso chega ao 27º título

Escrito por Anny Malagolini
Boi Caprichoso na 1ª noite do Festival de Parintins 2026 — Foto: Divulgação/Caprichoso Boi Caprichoso em Parintins 2026 — Foto: Divulgação/Caprichoso

O Boi Caprichoso é o campeão do 59º Festival Folclórico de Parintins. O resultado foi confirmado nesta segunda-feira (29), após a apuração oficial das notas no Bumbódromo, no Amazonas. Com a vitória, o boi azul e branco conquista o 27º título de sua história e volta a levantar o troféu depois de perder a edição de 2025 para o rival Garantido. (CNN Brasil)

Quem ganhou o Festival de Parintins 2026?

O campeão foi o Caprichoso, que terminou a apuração com 1.259 pontos, contra 1.258,3 pontos do Garantido. A diferença foi de apenas 0,7 ponto, confirmando uma das disputas mais equilibradas dos últimos anos. (Portal do Marcos Santos)

Após a confirmação do resultado, a torcida azul comemorou o título dentro e fora do Bumbódromo. A leitura das notas ocorreu na presença de dirigentes das duas agremiações, da comissão organizadora e da imprensa, seguindo o regulamento oficial do festival. (CNN Brasil)

A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), quando foram abertas as notas atribuídas pelos jurados às apresentações das três noites de festival. A disputa reuniu milhares de torcedores durante três noites de apresentações, realizadas entre sexta-feira (26) e domingo (28).

Ao todo, nove jurados avaliaram 21 itens, entre eles:

  • Apresentador;
  • Levantador de toadas;
  • Amo do boi;
  • Porta-Estandarte;
  • Sinhazinha da Fazenda;
  • Cunhã-Poranga;
  • Pajé;
  • Ritual indígena;
  • Alegorias;
  • Galera;
  • Evolução;
  • Organização do conjunto folclórico.

Durante a abertura da sessão de apuração, não houve impugnação da carta dos jurados, permitindo que a leitura das notas ocorresse normalmente.

Como foi o Festival de Parintins 2026?

A 59ª edição do Festival de Parintins aconteceu entre os dias 26 e 28 de junho, reunindo milhares de visitantes na Ilha Tupinambarana, no Amazonas. O Caprichoso apresentou o espetáculo “Brinquedo que Canta Seu Chão”, valorizando os povos originários, a cultura amazônica e a relação entre homem e natureza.

Já o Garantido levou para a arena o tema “Parintins: Portal do Encantamento”, destacando lendas, tradições e manifestações culturais da Amazônia.

As apresentações foram transmitidas para todo o Brasil e movimentaram o turismo na região durante o último fim de semana de junho.

Quantos títulos têm Caprichoso e Garantido?

Com o resultado de 2026, o Caprichoso chega ao 27º título do Festival Folclórico de Parintins. Já o Garantido permanece com 33 títulos, mantendo a vantagem histórica na competição, embora a rivalidade entre os dois bois siga cada vez mais equilibrada nas últimas edições.

O campeão é definido pela soma das notas atribuídas pelos jurados às apresentações das três noites de festival.

Cada boi é avaliado em 21 quesitos técnicos e artísticos, que incluem personagens oficiais, evolução, criatividade, música, alegorias, coreografias e interação com a torcida. Ao final da leitura das notas, vence a agremiação que obtiver a maior pontuação geral.

Realizado desde a década de 1960, o Festival Folclórico de Parintins é considerado uma das maiores manifestações culturais do Brasil e um dos principais eventos da região Norte, reunindo todos os anos milhares de turistas para acompanhar a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido.

Veja quem ganhou Parantins em 2025

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

Bom dia domingo: mensagens positivas para começar a semana

Vai ter Virada Cultural na Avenida Paulista? Veja a programação de 2026

Salmo para o Dia das Mães: 12 passagens Bíblicas para orar e meditar

Hoje é Dia do Café: frases ideais para amantes de café

O que aconteceu no Sábado de Aleluia? Veja o que diz a Bíblia e o que fazer

Antirracismo: 12 frases contra o racismo para refletir neste 21 de março

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes