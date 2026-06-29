Quem ganhou o Festival de Parintins 2026? Caprichoso vence o Garantido

O Boi Caprichoso é o campeão do 59º Festival Folclórico de Parintins. O resultado foi confirmado nesta segunda-feira (29), após a apuração oficial das notas no Bumbódromo, no Amazonas. Com a vitória, o boi azul e branco conquista o 27º título de sua história e volta a levantar o troféu depois de perder a edição de 2025 para o rival Garantido. (CNN Brasil)

Quem ganhou o Festival de Parintins 2026?

O campeão foi o Caprichoso, que terminou a apuração com 1.259 pontos, contra 1.258,3 pontos do Garantido. A diferença foi de apenas 0,7 ponto, confirmando uma das disputas mais equilibradas dos últimos anos. (Portal do Marcos Santos)

Após a confirmação do resultado, a torcida azul comemorou o título dentro e fora do Bumbódromo. A leitura das notas ocorreu na presença de dirigentes das duas agremiações, da comissão organizadora e da imprensa, seguindo o regulamento oficial do festival. (CNN Brasil)

A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira (29), quando foram abertas as notas atribuídas pelos jurados às apresentações das três noites de festival. A disputa reuniu milhares de torcedores durante três noites de apresentações, realizadas entre sexta-feira (26) e domingo (28).

Ao todo, nove jurados avaliaram 21 itens, entre eles:

Apresentador;

Levantador de toadas;

Amo do boi;

Porta-Estandarte;

Sinhazinha da Fazenda;

Cunhã-Poranga;

Pajé;

Ritual indígena;

Alegorias;

Galera;

Evolução;

Organização do conjunto folclórico.

Durante a abertura da sessão de apuração, não houve impugnação da carta dos jurados, permitindo que a leitura das notas ocorresse normalmente.

Como foi o Festival de Parintins 2026?

A 59ª edição do Festival de Parintins aconteceu entre os dias 26 e 28 de junho, reunindo milhares de visitantes na Ilha Tupinambarana, no Amazonas. O Caprichoso apresentou o espetáculo “Brinquedo que Canta Seu Chão”, valorizando os povos originários, a cultura amazônica e a relação entre homem e natureza.

Já o Garantido levou para a arena o tema “Parintins: Portal do Encantamento”, destacando lendas, tradições e manifestações culturais da Amazônia.

As apresentações foram transmitidas para todo o Brasil e movimentaram o turismo na região durante o último fim de semana de junho.

Quantos títulos têm Caprichoso e Garantido?

Com o resultado de 2026, o Caprichoso chega ao 27º título do Festival Folclórico de Parintins. Já o Garantido permanece com 33 títulos, mantendo a vantagem histórica na competição, embora a rivalidade entre os dois bois siga cada vez mais equilibrada nas últimas edições.

O campeão é definido pela soma das notas atribuídas pelos jurados às apresentações das três noites de festival.

Cada boi é avaliado em 21 quesitos técnicos e artísticos, que incluem personagens oficiais, evolução, criatividade, música, alegorias, coreografias e interação com a torcida. Ao final da leitura das notas, vence a agremiação que obtiver a maior pontuação geral.

Realizado desde a década de 1960, o Festival Folclórico de Parintins é considerado uma das maiores manifestações culturais do Brasil e um dos principais eventos da região Norte, reunindo todos os anos milhares de turistas para acompanhar a disputa entre os bois Caprichoso e Garantido.

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