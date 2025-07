Que horas vai ser a chuva de meteoros hoje e como assistir

Observadores do céu podem assistir fenômeno a olho nu

Os brasileiros podem ter uma boa chance de ver bolas de fogo cruzando o céu na noite desta quarta-feira, 30 de julho. Duas chuvas de meteoros, Alfa Capricornídea e Delta Aquáridas Meridionais, atingirão seu pico e outra está se intensificando. Veja que horas assistir.

Horário para ver a chuva de meteoros

Para quem deseja acompanhar o espetáculo das chuvas de meteoros, a recomendação é assistir de madrugada. Segundo a Nasa, o período entre a meia-noite e o amanhecer oferece as melhores condições de visibilidade, especialmente em locais afastados da poluição luminosa dos centros urbanos.

Apesar de os meteoros riscarem o céu em diferentes direções, direcionar o olhar para as constelações de Capricórnio e Aquário pode aumentar as chances de avistá-los. Esses pontos, indicam os astrônomos, costumam concentrar maior atividade durante o fenômeno.

O fenômeno Alfa Capricornídeas, mais conhecido por produzir meteoros brilhantes como bolas de fogo, que podem parecer estrelas cadentes, será mais visível à 1h (horário de Brasília) de quarta-feira, de acordo com Robert Lunsford, coordenador de relatórios de bolas de fogo da Sociedade Americana de Meteoros. Seu radiante, o ponto de onde as faixas de meteoros parecem se originar, está na constelação de Capricórnio.

Para uma melhor visualização, evite áreas com luzes fortes e objetos que possam obscurecer sua visão do céu. Escolher um local com altitude mais elevada, como uma montanha ou colina, pode facilitar a visualização dessas pancadas de chuva.

As Delta Aquáridas do Sul e as Alfa Capricórnidas estarão ativas até 12 de agosto. Esta noite marca um momento particularmente bom para olhar para o céu estrelado e observá-las, já que a Lua estará apenas 32% crescente, aumentando a visibilidade.

