Bem-vindo outono: frases para a chegada da nova estação

Não é nenhuma surpresa que o outono seja uma das épocas mais bonitas do ano. As frases e versículos da bíblia podem ajudar a dar boas-vindas para a nova estação, com fé e positividade.

Melhores frases de outono

Escolha uma citação - ou várias - para saudar com positividade a nova estação.

“E de repente, o verão se transformou em outono.” – Oscar Wilde

“E todas as vidas que já vivemos e todas as vidas que virão estão cheias de árvores e folhas mutáveis.” - Virgínia Woolf

“Estou tão feliz por viver em um mundo onde há outubro.” - Anne de frontões verdes

“Se um ano estivesse dentro de um relógio, o outono seria a hora mágica.” –Victoria Erickson

“Cada folha fala de felicidade para mim, flutuando na árvore de outono.” – Emily Brontë

“O que às vezes é chamado de língua de fogo / ou queima de braço estendido é apenas o galho longo / vermelho e laranja de um bordo verde / no início de setembro.” -Grace Paley

“Como as folhas envelhecem lindamente. Quão cheios de luz e cor são seus últimos dias.” –John Burrows

“Prefiro sentar em uma abóbora e ter tudo para mim, do que ficar amontoado em uma almofada de veludo.” - Henry David Thoreau

“O outono é a primavera ao contrário.” –Terri Guillemets

“Repare que o outono é mais a estação da alma do que da natureza.” - Friedrich Nietzsche

Mensagens curtas de bem-vindo outono

Aqui estão algumas da melhores frases para ajudar a inspirar você neste outono de 2024, que vai de março a junho.

Olá outono! Surpreenda-me.

Adeus verão, olá outono.

Olá, outono. Temos uma nova chance de fazer dar certo.

Adeus verão, obrigado pelas memórias. Oi outono, estou ansioso para fazer novas histórias.

Olá, outono! Seja bom para mim!

Olá, outono. Por favor, seja incrível!

Mantenha a calma e olá outono!

Olá, outono! Traga amor e felicidade em nossas vidas.

Sendo feliz e dando as boas-vindas ao outono

Bem-vindo outono! É bom te ver! Seja de paz

Dando as boas-vindas ao outono, um dia de cada vez

Bem-vindo outono: agora vá fazer o que você faz de melhor

Feliz por receber outono. Que seja um ciclo de paz e colheita feliz.

“Respire a doçura que paira em outono.”

Adeus verão e um grande olá para outono.”

“Seja bem-vindo, outono. Mas por favor: seja gentil e menos agitado. Não estou com humor para passar por muita emoção nesta estação.

"Olá outono! Seja um período de paz e amor.”

“É a natureza do mundo. Uma coisa permanece e outra se foi. Adeus verão e olá outono.”

Citações para a nova estação

As citações bíblicas são ótimas peças de reflexão e portais de ideias sobre a condição humana. Confira algumas de nossas citações de outono favoritas na lista abaixo.

Tiago 5:7-8: “Sede pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor espera que a terra produza sua valiosa colheita, esperando pacientemente pelas chuvas de outono e primavera. e permaneçam firmes, porque a vinda do Senhor está próxima”.

Isaías 40:6-8: “Uma voz diz: 'Clama.' E eu disse: 'O que devo chorar?' Todas as pessoas são como a erva, e toda a sua fidelidade é como as flores do campo. A erva murcha e as flores caem, porque o sopro do Senhor sopra sobre elas. Certamente o povo é erva. A erva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre”.

Salmo 85:12: “ O Senhor certamente dará o que é bom, e a nossa terra dará a sua colheita.”

Provérbios 3:9-10: " Honra ao Senhor com os teus bens, com os primeiros frutos de todas as tuas colheitas; então os teus celeiros ficarão cheios até transbordar, e os teus lagares transbordarão de vinho novo."

Gálatas 6:7-9: " O homem colhe o que planta. Quem semeia para agradar a sua carne, da carne colherá destruição; quem semeia para agradar ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazendo o bem, pois no devido tempo colheremos uma colheita se não desistirmos”.

Deuteronômio 11:13-15: “Portanto, se você obedecer fielmente aos mandamentos que hoje lhe dou – amar o Senhor, seu Deus, e servi-lo de todo o seu coração e de toda a sua alma – então enviarei chuva sobre a sua terra em sua estação, chuvas de outono e primavera, para que você possa colher seu cereal, vinho novo e azeite. Darei erva nos campos para o seu gado, e você comerá e ficará satisfeito.

Salmos 107:37: “Semearam campos e plantaram vinhas que produziram colheitas frutíferas.

Joel 2:23: "Alegrai-vos, povo de Sião, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos deu as chuvas de outono porque é fiel. Ele vos envia chuvas abundantes, tanto chuvas de outono como de primavera, como antes."

Salmo 1:3: “Ele é como a árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não murcham. Em tudo o que faz, Ele prospera”.