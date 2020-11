A Fazenda 12: Jojo já planeja pós reality: ‘garoto de programa em motel’

Na madrugada desta quinta-feira (05), Jojo Todynho acabou confessando um desejo pessoal e inusitado para alguns dos participantes do reality show. Durante a conversa, a peoa afirmou que, após A Fazenda 12 chegar ao fim, ela vai se aventurar com um garoto de programa em uma noite no motel.

O que Jojo quer fazer após ‘A Fazenda 12’?

Jojo Todynho afirmou que, a principio, seu desejo é ir sozinha até um motel e alugar uma suíte. “Ah, eu vou pegar uma suíte num motel quando eu voltar. Vou ficar na banheira transparente. Vou sozinha e ficar pelada, com vinho e minha caixinha de som”, afirmou a participante para Lidi.

O fato de Jojo dizer que, supostamente, iria sozinha para o motel causou um estranhamento e uma enorme curiosidade em Lidi. Sendo assim, a peoa logo rebateu: “sozinha?”. Jojo, sem hesitar, respondeu que sim, iria sozinha para a suíte do motel. Olhando para os demais participantes da Fazenda 12, complementou: “aí, eu ligo na recepção e pergunto: vocês conhecem algum garoto de programa? Mande”.

Lidi Lisboa, Lucas Maciel e Lipe Ribeiro, que estavam presentes na conversa, se divertiram com as falas de Jojo Todynho. Lidi chegou até mesmo a afirmar que a peoa, após umas taças de vinhos, não aguentaria e ligaria para algum contatinho. Mais uma vez, os peões caíram na gargalhada dentro da sede da Fazenda 12.

Os participantes continuaram conversando sobre o assunto e, também, começaram a conversar sobre os locais reservados para atender o público adulto. Lipe aproveitou a deixa para ressaltar que em São Paulo os motéis são espetaculares.

Lidi concordou com o peão e afirmou que, atualmente, é muito comum alugar as suítes de motéis para fazer festas particulares. Para a surpresa de todos, Lipe afirmou que fez uma festa assim no passado. O ex-DFE não deixou de fazer sinais de aspas com as mãos ao falar a palavra festa.

